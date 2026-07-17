SHEIN據報獲聯交所批准IPO 最快八月底赴港上市

據路透引述消息報道，中國跨境快時尚巨頭希音（SHEIN）已獲聯交所上市委員會批准進行IPO，並計劃於本月27日發布可供公眾查閲的上市文件，最快8月底上市。

已開始安排營銷會議

據知情人士透露，希音已開始安排與投資者的營銷會議，目標估值約400億至500億美元（約3120億至3920億港元），集資額料約20億至30億美元（約156億至234億港元）。此外，據中國證監會上周五通知顯示，希音已獲准發行不超過3.41億股境外上市普通股，並在港交所上市。

希音是次IPO將成為香港近年最受關注的上市案例之一，亦是對投資者對大型消費類企業發股的重大考驗。此前，公司曾嘗試在紐約和倫敦上市，但均因監管審查而受阻。

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