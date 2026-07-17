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百度蘿蔔快跑進軍哈薩克斯坦 中國無人駕駛首闖中亞市場

商業創科
更新時間：15:16 2026-07-17 HKT
發佈時間：15:16 2026-07-17 HKT

百度（9888）旗下無人駕駛平台蘿蔔快跑，與哈薩克斯坦企業Turlov Private Holding（TPH）於周四（16日）簽署戰略合作協議，雙方將共同探索在哈薩克斯坦引入蘿蔔快跑無人車服務。

將結合雙方資源及技術

公司指出，是次合作協議在世界AI大會（WAIC）召開前夕簽署，將結合TPH本地資源及經驗，及蘿蔔快跑的自動駕駛及運營技術，共同探索將自動駕駛技術與服務引入哈薩克斯坦。

值得注意的是，哈薩克斯坦是「絲綢之路經濟帶」倡議首次提出的地方，地處歐亞大陸核心樞紐，也是中國企業共建「一帶一路」開拓中亞市場的重要支點，在中哈兩國深化永久全面戰略夥伴關係的背景下，此次合作標誌着中國無人車首次進入中亞市場。

截至今年4月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超2,200萬單；2026年第一季度提供320萬次全無人自動駕駛服務，3月單周訂單量高峰超35萬單，同比增長120%。

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