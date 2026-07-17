SpaceX上市一個月跌穿招股價 市值由高位蒸發逾9000億美元 拖累美股IPO回報跑輸大市

早前掀起市場熱潮的太空科技巨頭SpaceX，上市後僅一個月便高位回吐，股價跌穿發行價，令近期熾熱的新股市場迅速降溫。數據顯示，受累於AI基礎建設及航天國防兩大熱門板塊回調，今年美國IPO的加權平均回報率已縮減至6%，大幅跑輸標普500指數同期11%的回報。

兩大巨頭新股遇冷

SpaceX周四（16日）再跌3.08%，連續九個交易日中下跌八日，較6月收市高位累計蒸發約9,030億美元市值。

另一宗焦點新股SK海力士上周才完成創紀錄的265億美元美國存託憑證（ADR）發售，周四亦急跌12%，股價僅略高於149美元的招股價。

若剔除SpaceX及SK海力士等重磅交易，今年美國IPO截至7月15日的加權平均回報約為10%，同樣略為落後標普500指數。

大摩：AI新股炒風開始降溫

過去一個月，標普500指數大致持平，累升約0.3%，但費城半導體指數同期急跌11%，追蹤動量股的指數亦跌逾8%，反映投資者正撤離早前熱門的AI及高增長股票。

摩根士丹利全球股票資本市場聯席主管Eddie Molloy表示，AI主題此前帶來強勁動力，令多宗新股上市初期表現理想；惟隨着市況轉弱，相關熱度有所下降亦屬預期之內。

加拿大皇家銀行美國股票資本市場聯席主管Michael Ventura預計，短期IPO活動將較原先預期少，市場仍會有交易推出及定價，但除少數矚目企業外，整體市場會比較平靜。

Anthropic最快10月上市

儘管近期市況波動，市場仍未排除下半年再現巨型IPO。據報AI初創企業Anthropic最快可能於10月上市。

數據顯示，截至7月16日，美國企業今年已透過IPO集資1,570億美元，不包括特殊目的收購公司及其他金融工具。SpaceX破紀錄上市及AI基建融資熱潮，亦推動華爾街大型投行第二季股權發售咨詢服務收入創2021年以來最高。

摩根士丹利全球股票資本市場聯席主管Arnaud Blanchard表示，市場波動確實會影響IPO活動，但目前未見投資者對未來數季上市交易的需求明顯下降。

