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Google旗艦AI據報延遲發布 員工憂失競爭優勢 股價曾跌逾3%

商業創科
更新時間：11:06 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:06 2026-07-17 HKT

據彭博報道，Google旗下新一代旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro延遲發布，引發內部工程師及研究人員不滿。有員工憂慮，隨着競爭對手Anthropic及OpenAI推出更強大的模型，Google面臨失去市場領先地位的風險。消息指出，內部架構冗繁及各部門爭奪運算資源，成為拖慢研發進度的主要原因。受消息影響，Google母企Alphabet股價周四曾跌最多3.2%。

多層審批拖慢發布步伐

報道引述10名現任及前任員工指出，發布新模型需經過多層利益相關者審批，以確保AI能順利融入搜尋、地圖及YouTube等龐大產品組合，流程複雜，導致發布進度放慢。有前員工直言，要求所有部門步伐一致猶如不可能的任務。

儘管公司在2022年底ChatGPT發布後曾啟動「紅色警戒」以打破官僚主義，但如今「AI競賽」已成公司常態。

多個部門皆開發AI編程工具

在AI編程領域，Google同樣面臨內部派系競爭。據悉，聯合創辦人布林（Sergey Brin）曾大力推動加快研發AI編程工具，惟Google Cloud、DeepMind及Android團隊均在各自開發相關工具。

此外，部分工程師仍堅持核心代碼應由人類編寫以符合公司標準，加上早前擔心專利代碼外洩至訓練數據而限制員工使用Gemini，進一步削弱工程師試用AI開發工具的機會。

為解決內部混亂，Google正將編程工具整合至「Google Antigravity」架構下。公司近期透露，目前內部高達75%的代碼由AI生成。然而，當工程師嘗試使用AI時，經常遇到算力容量限制，原因是Google內部各團隊均在爭奪運算資源。

企業客戶批3.5 Flash處尷尬位置

在等待3.5 Pro面世期間，客戶對現有Gemini 3.5 Flash的評價好壞參半。設計平台Figma表示，該模型在速度與質素上達到平衡；惟教育科技平台Platzi行政總裁Freddy Vega指出，3.5 Flash處於尷尬位置，較Google上一代3.1 Flash更貴但速度更慢，能力亦遠不及競爭對手的高階模型。他指出，該模型處理結構化數據時經常表現欠佳，其團隊已轉用Anthropic的中階模型。

對於市場憂慮，Google發言人強調，公司正以具成本效益的方式為客戶快速推出多款模型，目前正與合作夥伴測試3.5 Pro及升級版Flash模型，並積極與美國政府就模型測試及廣泛的安全框架進行溝通。

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