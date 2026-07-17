Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Netflix料今季收入增幅12%創近3年低 盤後股價挫9%

商業創科
更新時間：10:51 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:51 2026-07-17 HKT

Netflix（NFLX）公布，今年第二季收入錄得125.6億（美元，下同），按年升13%，略低於預期的125.8億元。上季盈利按年升近9%至34億元，每股盈利0.8元，勝市場預期的0.79元，並高於去年同期的0.73元。不過，該公司預期第三季收入增幅將放慢至近12%，拖累盤後股價下跌9%。

Netflix預料，全年收入將收窄至510億至514億元，維持全年營運利潤率31.5%目標。第三季收入料為128.6億元，按年增幅11.7%，為2023年底以來最小的季度增幅，金額亦低於市場預期的130億元。

續透過自家廣告提升變現能力

該公司表示，第二季收入增長主要來自會員增加、加價及廣告業務。上半年觀眾觀看內容總時長逾970億小時，較去年下半年增長1.5%，較去年同期增長1.9%。另外，公司指廣告方案每會員平均收入與無廣告標準方案之間仍有差距，但差距正持續收窄，集團未來將透過擴大需求來源及自家廣告技術提升變現能力。

觀看時長報告由半年變每年公布

Netflix表示，目前在全球可接觸家庭中滲透率不足45%，可接觸收入市場份額僅約7%，認為未來仍有龐大的空間實現穩健成長。公司亦強調集團主要依靠內部建設而非收購擴張，對大型併購設有極高門檻，不會改變資本配置方針。

另外，Netflix宣布觀看時長報告將於明年起由每半年公布一次，縮減為每年公布一次。公司解釋指，是為了將焦點放在收入和利潤等財務指標上。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
19小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
2小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
19小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
4小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
17小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
3小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
22小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光 盡褪明星光環親切如街坊 移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
2小時前