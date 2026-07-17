Netflix料今季收入增幅12%創近3年低 盤後股價挫9%

Netflix（NFLX）公布，今年第二季收入錄得125.6億（美元，下同），按年升13%，略低於預期的125.8億元。上季盈利按年升近9%至34億元，每股盈利0.8元，勝市場預期的0.79元，並高於去年同期的0.73元。不過，該公司預期第三季收入增幅將放慢至近12%，拖累盤後股價下跌9%。

Netflix預料，全年收入將收窄至510億至514億元，維持全年營運利潤率31.5%目標。第三季收入料為128.6億元，按年增幅11.7%，為2023年底以來最小的季度增幅，金額亦低於市場預期的130億元。

續透過自家廣告提升變現能力

該公司表示，第二季收入增長主要來自會員增加、加價及廣告業務。上半年觀眾觀看內容總時長逾970億小時，較去年下半年增長1.5%，較去年同期增長1.9%。另外，公司指廣告方案每會員平均收入與無廣告標準方案之間仍有差距，但差距正持續收窄，集團未來將透過擴大需求來源及自家廣告技術提升變現能力。

觀看時長報告由半年變每年公布

Netflix表示，目前在全球可接觸家庭中滲透率不足45%，可接觸收入市場份額僅約7%，認為未來仍有龐大的空間實現穩健成長。公司亦強調集團主要依靠內部建設而非收購擴張，對大型併購設有極高門檻，不會改變資本配置方針。

另外，Netflix宣布觀看時長報告將於明年起由每半年公布一次，縮減為每年公布一次。公司解釋指，是為了將焦點放在收入和利潤等財務指標上。