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思科指AI推動網絡流量大增3倍 逾七成企業預計兩年內網絡容量達到極限

商業創科
更新時間：21:32 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-16 HKT

網絡設備製造商思科（Cisco）報告指出，AI的廣泛應用正顯著推高全球企業對網絡基礎設施的需求，受代理式AI應用推動，預計未來三年內企業網絡流量將大幅增長超過3倍。有高達73%的受訪企業預期，其現有網絡容量將於未來兩年內達到極限。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港正積極推動創科生態圈發展，致力發揮「超級聯繫人」角色以鞏固國際創科中心地位。
創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港正積極推動創科生態圈發展，致力發揮「超級聯繫人」角色以鞏固國際創科中心地位。

逾4分3企業需要升級網絡架構

報告指出，企業在落實AI應用時正面臨三大挑戰，包括網絡容量見頂、網絡安全威脅加劇，以及營運複雜度導致可視度盲點增加。超過四分之三的受訪企業認為，必須升級現有網絡架構才能應付未來的AI需求。

（左）思科大中華區資深副總裁兼粵港澳大灣區總經理莊銓盛，（右）思科粵港澳大灣區首席架構師及解決方案工程總監黄兆基。
（左）思科大中華區資深副總裁兼粵港澳大灣區總經理莊銓盛，（右）思科粵港澳大灣區首席架構師及解決方案工程總監黄兆基。

思科大中華區資深副總裁兼粵港澳大灣區總經理莊銓盛指出，香港正處於數碼轉型的節點，市場對具備韌性、安全及可擴展數碼架構的需求日益迫切 。針對上述挑戰，思科推出基於Data Fabric的雲端控制平台整合數據層，並將Live Protect防護及量子韌性（Quantum Resilience）技術整合至網絡架構，以應對未來的網絡攻擊風險 。

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