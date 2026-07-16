思科指AI推動網絡流量大增3倍 逾七成企業預計兩年內網絡容量達到極限
更新時間：21:32 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-16 HKT
發佈時間：21:32 2026-07-16 HKT
網絡設備製造商思科（Cisco）報告指出，AI的廣泛應用正顯著推高全球企業對網絡基礎設施的需求，受代理式AI應用推動，預計未來三年內企業網絡流量將大幅增長超過3倍。有高達73%的受訪企業預期，其現有網絡容量將於未來兩年內達到極限。
逾4分3企業需要升級網絡架構
報告指出，企業在落實AI應用時正面臨三大挑戰，包括網絡容量見頂、網絡安全威脅加劇，以及營運複雜度導致可視度盲點增加。超過四分之三的受訪企業認為，必須升級現有網絡架構才能應付未來的AI需求。
思科大中華區資深副總裁兼粵港澳大灣區總經理莊銓盛指出，香港正處於數碼轉型的節點，市場對具備韌性、安全及可擴展數碼架構的需求日益迫切 。針對上述挑戰，思科推出基於Data Fabric的雲端控制平台整合數據層，並將Live Protect防護及量子韌性（Quantum Resilience）技術整合至網絡架構，以應對未來的網絡攻擊風險 。
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