六福上季整體零售值升32% 香港等地同店銷售增四成

六福集團（590）公布截至2027年3月31日止財政年度首季零售銷售表現，儘管面對較高基數，集團仍延續上個財年的強勁增長勢頭，整體零售值、零售收入及同店銷售均勝上季，分別按年升32%、43%及39%，其中黃金及鉑金產品的零售值佔比因投資金產品銷售大幅增長，按年上升6個百分點至82%。該集團指，對於內地中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將會於適當時機擴展內地市場，同時看好海外市場的發展潛力。

金價波動未對銷售構成顯著影響

六福指出，截至今年6月底止第一季，集團香港、澳門及海外市場零售值以及零售收入按年升幅均達41%，主要受惠於香港市場的本地需求強勁，以及港澳市場產品價差優勢與人民幣升值，帶動內地旅客流量與生意增長。該集團又指，港澳及海外市場整體同店銷售按年升幅為41%，其中香港的同店銷售為按年升44%，澳門為增49%，海外市場則錄增幅14%。

六福表示，金價走勢雖有波動，然而消費者已逐漸適應高金價環境，故未對銷售構成顯著影響，隨著內地新黃金增值稅政策實施後，港澳市場與內地市場的產品價差擴大，吸引更多消費者到港澳地區購買黃金飾品，有利此等地區的零售表現。

本港黃金產品均價上升17%

六福表示，港澳及海外市場黃金產品的同店銷售錄按年升幅55%，定價首飾產品的同店銷售為按年升15%，其中定價黃金產品同店銷售在高基數下亦達按年升幅35%，18K金鑽石產品則按年減少16%。

定價方面，該集團指，在本港黃金產品的平均售價由去年同期的1.44萬元上升17%至本季的1.6800元，而定價首飾產品亦由去年的6300元上升27%至8000元，其中定價黃金產品更由去年的5400元上升41%至7600元。

內地方面，該集團指，首季零售值及零售收入分別按年升22%及41%，當中黃金產品的零售值按年升34%，定價首飾產品則跌15%；定價首飾產品中，定價黃金產品及18K金鑽石產品的零售值分別按年跌5%及56%。

六福提到，內地市場整體同店銷售增長（含自營店及品牌店）超過20%，當中自營店同店銷售較上季轉負為正至16%，其黃金產品的同店銷售為按年升21%，而定價首飾產品為按年減7%，其中定價黃金產品按年增14%及18K金鑽石產品為按年減58%。

本財年進駐最少2個新國家

海外市場方面，集團指，將於季內重新進駐新加坡市場，並開設一間自營店，連同於越南新開設的一家品牌店，集團於第一季合共新增兩家海外店舖，而隨著內地四、五線城市的品牌店網絡持續優化整合，集團於季內全球店舖數目淨減少148間；截至今年6月底，集團於全球共擁有2857間店舖。

展望未來，六福表示，地緣政治風險持續升溫，內地宏觀經濟亦未見明顯改善，但中央政府正大力促進內需和推出多項政策扶持樓市及資本市場，對於內地中長線業務前景仍感審慎樂觀，同時看好海外市場的龐大發展潛力，因此將投放更多資源，加快拓展海外市場，目標於本財年進駐最少2個新國家，並淨增長30間海外店舖。



