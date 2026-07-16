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人民幣被嚴重低估 強勁升值可期 洪灝：中國資產將是全球最大金礦

商業創科
更新時間：17:27 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-16 HKT

蓮華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝在2026新浪財經全球資本峰會上表示，當前人民幣是全球「最被嚴重低估」的貨幣，名義匯率與實際有效匯率的偏差高達30%以上，未來勢必迎來歷史性的趨勢性逆轉與強勁升值。洪灝斷言，「人民幣升值所引發的中國資產與資本市場價值重估，將是未來全球市場最大的金礦」，疊加居民存款計量的股市估值仍處歷史均值合理水平，A股長期創出歷史新高已是毫無懸念。

AI革命是大宗商品超級周期

洪灝認為，市場應該打破「科技消滅通脹」的傳統迷思。他指出，過去20年的科技長足進步並未實質提升人類社會的全要素生產力，這被稱為「生產力悖論」。對於當下火熱的AI革命，他認為這並非如格林斯潘時代那樣靠提高生產力來壓低通脹，相反，機器運作需要投入天文數字的財力、電力與硬件。因此他直言，「AI的革命，它就是一個大宗商品的超級周期」，它以GPU代替人腦、以大量能耗代替人力，將導致工業金屬、原油等原材料價格螺旋式上升。隨着高性價比的AI方案24小時運作，高收入白領與專業服務業崗位面臨史無前例的替代危機，人類在勞動格局中的重要性正在顯著下降。

新增流動性精準流入半導體等

談及內地「K型經濟」的結構性轉型，洪灝認為，經典的經濟學預測模型在當前市場已面臨巨大誤差，資金投向已發生重構。雖然房價持續調整令通縮預期猶存，導致10年期國債等長端利率持續走低，但新增的貨幣流動性並未如過往般流入房地產，而是精準流入了半導體、高端製造及創新金融領域。他描述這一現象稱，「現在就是大家手拿半導體，錢去了他們應該去的地方，進入了創新的領域」。此外，儘管傳統奢華消費疲軟，但以泡泡瑪特（9992）為代表、滿足年輕人精神需求的新消費板塊業績與股價表現驚人，這正是頂層設計希望看到的結構性轉變。

中國將迎來波瀾壯闊長期牛市

在匯率方面，洪灝引用周期規律指出美元匯率存在17年一輪的大周期，當前美元已跨越峰值，無可避免地進入下行通道。與此同時，作為全球物資製造與出口巨頭，中國實際匯率與名義匯率出現巨大劈差，人民幣幣值被嚴重低估，合理匯率應在5.5至5.6左右。隨着經濟轉型逐步解決內部投資收益壓力，人民幣匯率即將迎來強勁補漲。洪灝總結指出，以居民存款來計量，經歷「924」行情後的A股估值依然非常合理，在人民幣升值的大趨勢下，中國資本市場將迎來波瀾壯闊的長期牛市。
 

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