Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本據報斥3,873億日圓購英偉達Rubin晶片 盼打造本土機械人AI 

商業創科
更新時間：17:12 2026-07-16 HKT
發佈時間：17:12 2026-07-16 HKT

據彭博報道，日本今日（16日）計劃向英偉達（Nvidia，NVDA）購買2.75萬顆次世代「Rubin」晶片，以打造本土機械人基礎AI模型。負責該項目的新成立公司Noetra已獲政府撥款3873億日圓（約24億美元），將興建大規模數據中心。

創造「真正第三選項」

據彭博報道，此項計劃是日本政府降低對外國技術依賴及強化國家安全的措施之一。Noetra社長丹波廣寅（Hironobu Tamba）表示，日本身為全球最大工業機械人生產國之一，或能造出有別於美國與中國的AI系統。

丹波在受訪時表示，Noetra的目標是創造一個讓日本與其他國家都能選擇的「真正的第三選項」，並指出公司成立旨在整合國內數十家企業分散的AI研發工作。同時預計在明年3月前發布AI模型，將定期迭代，長期目標則是在數年內推出針對機械人應用設計的模型。

2040年前搶超30%市佔率

報道亦指出，政府計劃在2040年前，於估值達60萬億日圓的機械人市場中搶佔超30%的市佔率。

另一方面，開發指揮精密機械人動作的AI模型的競爭日趨激烈。對日本而言，在人口減少且面臨嚴重勞動力短缺的情況下，推動此項發展更是當務之急。此前，英偉達行政總裁黃仁勳曾在周三表示，「日本有許多優秀的點子，但勞動力不足」，並認為日本經濟透過自動化，AI及機械人技術將能再次蓬勃發展。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
裁員潮下的反擊！43歲女文員遭老闆暗示「自己辭職」 霸氣神回一句下場曝光 網民：搏炒先係最後贏家？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
9小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
8小時前
周毅剛非禮罪成候懲。資料圖片
高級警司周毅剛警總內三度非禮女下屬罪成 官：發展「地下情」屬一派胡言 明顯為表達自己性興奮
社會
5小時前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出機外 妻憶恐怖瞬間： 臉變形鼻嘴噴血
即時國際
6小時前
觀塘新商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
觀塘新地商場「三布目」改名「The ANGLE」！ 前名啟發自涉谷地標 網民：又要「去日本化」？
生活百科
5小時前
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
鄭秀文兩餅印家姐激罕現身  打扮貴氣高顏值撐答謝會  零架子一原因向Sammi粉絲道歉
影視圈
5小時前
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
李連杰爆母重男輕女自揭追仔四度失敗 憶首次當爸竟感徬徨 利智細女Jada：那是你的錯
影視圈
7小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
3小時前