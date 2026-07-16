日本據報斥3,873億日圓購英偉達Rubin晶片 盼打造本土機械人AI 

據彭博報道，日本今日（16日）計劃向英偉達（Nvidia，NVDA）購買2.75萬顆次世代「Rubin」晶片，以打造本土機械人基礎AI模型。負責該項目的新成立公司Noetra已獲政府撥款3873億日圓（約24億美元），將興建大規模數據中心。

創造「真正第三選項」

據彭博報道，此項計劃是日本政府降低對外國技術依賴及強化國家安全的措施之一。Noetra社長丹波廣寅（Hironobu Tamba）表示，日本身為全球最大工業機械人生產國之一，或能造出有別於美國與中國的AI系統。

丹波在受訪時表示，Noetra的目標是創造一個讓日本與其他國家都能選擇的「真正的第三選項」，並指出公司成立旨在整合國內數十家企業分散的AI研發工作。同時預計在明年3月前發布AI模型，將定期迭代，長期目標則是在數年內推出針對機械人應用設計的模型。

2040年前搶超30%市佔率

報道亦指出，政府計劃在2040年前，於估值達60萬億日圓的機械人市場中搶佔超30%的市佔率。

另一方面，開發指揮精密機械人動作的AI模型的競爭日趨激烈。對日本而言，在人口減少且面臨嚴重勞動力短缺的情況下，推動此項發展更是當務之急。此前，英偉達行政總裁黃仁勳曾在周三表示，「日本有許多優秀的點子，但勞動力不足」，並認為日本經濟透過自動化，AI及機械人技術將能再次蓬勃發展。