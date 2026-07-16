英偉達與4家日本工業自動化企業合作 擴大機械人開發領域

據外媒報道，英偉達（Nvidia）與富士通、發那科、川崎重工、安川電機等四家日本工業自動化企業將擴大機械人開發領域的合作。四企業將加入由英偉達主導的Cosmos聯盟，而日立、NEC、小松及久保田亦將加入，以加速採用英偉達平台發展物理AI，涵蓋人形機械人、工廠自動化、自動駕駛、智慧建築和智慧鐵路系統等應用領域。

報道指，英偉達行政總裁黃仁勳本周率領高層代表團訪問日本，並與當地半導體供應鏈高層會面，包括快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxia）、化學企業信越化學、半導體製造商東京威力科創（Tokyo Electron）等企業負責人，幾乎涵蓋日本半導體材料、設備及零組件供應鏈的核心企業。黃仁勳表示，半導體製造的基礎技術、化學技術、材料技術均源自日本。

合作宣布前，英偉達本周亦推出Cosmos 3-H世界基礎模型簡化版，可在邊緣計算設備運行，以加快機械人開發。英偉達指，日本擁有工業化自動、精密製造和機電一體化等長期優勢，故具備引領下一輪機器人產業發展的有利條件。

日本首相高市早苗近期推動AI及機械人投資，目標2040年日本企業佔全球AI機械人市場30%份額，產業規模約20萬億日圓（1,230億美元）。