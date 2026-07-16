立會通過網約車4項附屬法例 Uber：積極申請牌照 滴滴及高德支持規管制度

立法會今天（16日）通過規管網約車服務的4項附屬法例，最快8月接受牌照申請。網約車平台Uber表示，會積極準備提交牌照申請，同時在此過渡期內，全力支援其司機夥伴，並保障他們在平台上建立的生計。

Uber：過渡期續保障司機生計

Uber發言人表示，政府在建立清晰的網約車監管框架邁出重要一步，該平台的首要任務依然清晰明確，即為本地乘客和訪港旅客提供安全、無縫的交通體驗，同時在此過渡期內，全力支援其司機夥伴，並保障他們在平台上建立的生計。

Uber指，會積極準備提交牌照申請，並繼續與政府及各持份者保持建設性合作，期望建立一個務實、適時且以數據驅動的檢討機制，確保有關制度能與時並進，以滿足本地乘客和訪港旅客的交通需求。

滴滴：增長期投入香港信心

滴滴指出，清晰的規管框架進一步增強其長期投入香港市場的信心。該平台表示，將積極配合政府後續安排，依照法例要求推進各項合規準備，包括完善合規營運、數據備存與提交、客服及安全管理等機制，支持規管制度平穩落地。 該平台又指，將繼續與政府和業界夥伴緊密合作，充分發揮的士與日後網約車運力的優勢互補。

滴滴表示，踏入暑期出行旺季，其平台數據顯示，7月以來香港主要景點、購物區及酒店周邊的用車需求按月增長近50%，相關需求預計還將進一步上升，並即將推出一系列夏日優惠，旨在為香港本地旅遊和消費增添活力。

高德：動態評估牌量 照避免惡性競爭

高德表示，高度認可牌照數量採取「總量管控、動態評估」的審慎態度，充分考慮了香港獨特的城市條件，即人口密度高、道路承載力有限、公共交通生態需要平衡，既滿足市民現有的乘車需求，又避免無限制發牌引發的惡性競爭和道路堵塞。

網約車與的士共存互補

高德指出，其一直以公平平等的方式為各網約車和的士平台導流，將各平台的服務質素、價格等資訊簡約化展示給用戶。該平台認為，有關模式天然具備的士與網約車「共存互補」的基因，與當局提倡的政策方向高度一致，將協助的士業界增加接單機會。

該平台又援引市場資訊機構QuestMobile的最新數據指出，高德月活躍用戶約9億名，跨境打車業務遍布49個國家和地區，可為香港的士行業帶來大量內地及國際遊客的訂單需求，切實增加的士司機收入。

方保僑：網約車的士不是「零和遊戲」

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，政府正式落實網約車規管框架，對香港邁向「智慧城市」與「智慧出行」而言，是一個具有里程碑意義的跨越。他指出，當局提出建立「智能監管系統」，利用電子渠道接收平台營運數據，不僅大幅提升了政府的監管效率，更是將出行數據轉化為未來智慧城市規劃養分的關鍵一步，方向非常正確。

方保僑認為，將車輛許可證上限設為1萬個並進行「動態評估」，顯示出政府在起步階段既有全面考量，也保留了靈活性。他稱，網約車與的士從來都不是「零和遊戲」，透過科技規範化管理，兩者定能相輔相成，為市民提供更多元、優質的出行選擇。

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