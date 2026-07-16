立會通過網約車4項附屬法例 滴滴：清晰框架增強長期投入香港市場信心

網約車平台滴滴表示，踏入暑期出行旺季，其平台數據顯示，7月以來香港主要景點、購物區及酒店周邊的用車需求按月增長近50%，相關需求預計還將進一步上升。該平台又指，即將推出一系列夏日優惠，旨在為香港本地旅遊和消費增添活力。對於立法會今天（16日）通過規管網約車服務的4項附屬法例，最快8月接受牌照申請，滴滴指，清晰的規管框架進一步增強其長期投入香港市場的信心。

繼續與政府和業界夥伴緊密合作

滴滴指，將積極配合政府後續安排，依照法例要求推進各項合規準備，包括完善合規營運、數據備存與提交、客服及安全管理等機制，支持規管制度平穩落地。 該平台又表示，將繼續與政府和業界夥伴緊密合作，充分發揮的士與日後網約車運力的優勢互補。

方保僑：網約車的士不是「零和遊戲」

另外，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，政府正式落實網約車規管框架，對香港邁向「智慧城市」與「智慧出行」而言，是一個具有里程碑意義的跨越。他指出，當局提出建立「智能監管系統」，利用電子渠道接收平台營運數據，不僅大幅提升了政府的監管效率，更是將出行數據轉化為未來智慧城市規劃養分的關鍵一步，方向非常正確。

方保僑認為，將車輛許可證上限設為1萬個並進行「動態評估」，顯示出政府在起步階段既有全面考量，也保留了靈活性。他稱，網約車與的士從來都不是「零和遊戲」，透過科技規範化管理，兩者定能相輔相成，為市民提供更多元、優質的出行選擇。

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