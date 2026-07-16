港投公司業績超預期 14%回報率媲美國際水平 麥萃才：槓桿效果正在發揮

香港投資管理有限公司（簡稱「港投公司」）2025年錄得投資收入總額逾64億元，較上一年度大幅增長約175%，投資組合的淨內部回報率（Net IRR）達14%，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《星島頭條》訪問時指出，港投公司去年的IRR達14%左右，若與環球其他具官方背景的投資公司比較成績並不遜色。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦指，以成立僅3年時間「創投基金」而言，港投公司的業績超乎市場預期。

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跑出企業回報可彌補失利

麥萃才指出，港投公司投資的企業均由初創階段起步，資金起初以「延後回報」的形式存在，須待企業產品成熟、具備盈利能力甚至符合上市門檻後，估值才會顯著提升。過往坊間有評論指港投個別投資企業出現破產，質疑港投公司投資取態，麥萃才直言相關人士不熟悉創投運作邏輯，因港投公司類似創投基金，投資100間公司不會每間也賺錢，只要跑出的企業回報夠高，足以覆蓋失敗項目的損失，整體組合依然可以維持合理回報率。

他指更重要是，港投公司另一大價值是撬動市場資金，培育具備高增值潛力的產業在香港落地生根，從而創造就業及推動經濟結構升級。據港投公司公佈其「引資效應」達1比8以上，意味港投公司每投入1元，即帶動逾8元市場長期資本跟投，正正反映這種槓桿效果正在發揮作用。另外，港投公司指有30多家被投企業已經或正籌備於今年內提交在港上市申請。麥萃才指出，港投公司投資企業最終於香港上市，亦有利本港金融市場及資產管理業發展。

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