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蘋果據報物色晶片公司收購 自研AI晶片遇瓶頸

商業創科
更新時間：12:21 2026-07-16 HKT
發佈時間：12:21 2026-07-16 HKT

美國科技巨頭蘋果公司據報正積極尋找收購AI晶片公司，並已在過去數月與投資銀行及多家半導體初創公司接觸，評估潛在交易，以強化旗下AI伺服器的運算性能。

新一代晶片「Baltra」傳延期

外媒報道指，蘋果自研的新一代AI伺服器晶片、原計劃年內亮相的Baltra延期。至於現有的AI伺服器主要依賴自研的M2 Ultra晶片，但該晶片設計團隊向來專注於電池驅動的流動裝置，而非開發與英偉達（Nvidia）抗衡的高效能伺服器晶片，令其難以應付高要求的AI工作負載。

報道指，有關技術局限在蘋果開發新版語音助理Siri時逐漸浮現。蘋果今年稍早曾嘗試在自家伺服器運行Google的Gemini模型，但M2 Ultra晶片無法應付該大型語言模型，蘋果被迫將部分重負載工作外包至Google雲端運行的Nvidia基礎設施。

收購目標及規模仍處早期評估階段

報道引述知情人士透露，蘋果近期與專注模型壓縮技術的初創公司PrismML舉行會談，該公司宣稱可將270億參數的大模型壓縮至在iPhone上本地運行而不損失性能。目前蘋果尚未公開披露具體收購目標及交易規模，相關接觸仍處早期評估階段。

今年1月，蘋果斥資近20億美元收購以色列AI初創公司Q.ai，為蘋果史上第二大併購，僅次於2014年以30億美元收購Beats Electronics。

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