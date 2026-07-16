Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英偉達與豐田深化AI合作 拓展至智慧城市及工廠

商業創科
更新時間：11:57 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:57 2026-07-16 HKT

英偉達（Nvidia）宣佈，將向豐田汽車提供人工智能硬件及軟件，以支援智慧城市、交通智能系統及汽車製造工廠的發展。  

英偉達於發聲明指雙方將加強協作，共同推動人工智能技術在現實世界中的落地應用。此前，兩間已公司與美國機器人製造商 Ready Robotics聯手，開發有助提升工廠安全性和生產效率的軟件。  

英偉達機械人與邊緣人工智能副總裁Deepu Talla表示，業界本年度重點發展方向是將物理人工智能的應用範圍從汽車領域拓展至機械人技術及智慧城市等層面，把應用延伸至數據中心以外。  

在智能製造方面，豐田將採用英偉達的Omniverse平台，為其車輛組裝生產線構建數碼系統，以虛擬方式模擬不同生產方案，優化效率。另外，豐田亦會利用Nvidia的Isaac機械人平台及Nemotron大型語言模型，加速自動化軟件的開發進程。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
5小時前
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
7小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
3小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
17小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
17小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
放Lunch注意！天文台料未有一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響
社會
51分鐘前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
3小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
17小時前