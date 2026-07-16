英偉達與豐田深化AI合作 拓展至智慧城市及工廠

英偉達（Nvidia）宣佈，將向豐田汽車提供人工智能硬件及軟件，以支援智慧城市、交通智能系統及汽車製造工廠的發展。

英偉達於發聲明指雙方將加強協作，共同推動人工智能技術在現實世界中的落地應用。此前，兩間已公司與美國機器人製造商 Ready Robotics聯手，開發有助提升工廠安全性和生產效率的軟件。

英偉達機械人與邊緣人工智能副總裁Deepu Talla表示，業界本年度重點發展方向是將物理人工智能的應用範圍從汽車領域拓展至機械人技術及智慧城市等層面，把應用延伸至數據中心以外。

在智能製造方面，豐田將採用英偉達的Omniverse平台，為其車輛組裝生產線構建數碼系統，以虛擬方式模擬不同生產方案，優化效率。另外，豐田亦會利用Nvidia的Isaac機械人平台及Nemotron大型語言模型，加速自動化軟件的開發進程。