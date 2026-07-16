巴菲特指巴郡投資Alphabet由他主導 認未更早投資是「錯誤」

「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示，巴郡（Berkshire Hathaway）近期對Google母企Alphabet的投資是由他本人發起，而非接班人阿貝爾（Greg Abel）。他指二人經常溝通，彼此認可對方的決定，但最終決策由阿貝爾作出。

巴菲特認為，沒有更早投資Alphabet是個「錯誤」，指當時Alphabet還是一家輕資產、備受市場青睞的公司，對錯過該公司崛起感到遺憾。雖然Alphabet是巴郡持股比例較高的公司，但並非巴菲特最喜歡的公司之一，巴菲特稱「我覺得它不如我們擁有的其他四、五家企業那麼好。」

續看好蘋果前景

巴菲特認為，AI領域競爭需要巨額資本投入，是Alphabet及其競爭對手面臨的關鍵問題。蘋果仍是巴郡最大持股，亦是他最看好的股票之一。

巴郡去年首次披露持有Alphabet，其後持續增持，今年亦參與Alphabet的100億美元私募融資，以支持其AI基礎設施建設。截至周二收市，巴郡持有的Alphabet股票價值近210億美元。

批市場鍾情賭博

股市方面，巴菲特對股市日益受投機交易驅動而非長期投資表示批評，「當每個人都更喜歡賭博時，很難找到有價值的東西。」他又指最有意義的投資機會很少，需要耐心和自律。