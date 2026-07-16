Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴菲特指巴郡投資Alphabet由他主導 認未更早投資是「錯誤」

商業創科
更新時間：11:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:03 2026-07-16 HKT

「股神」巴菲特（Warren Buffett）表示，巴郡（Berkshire Hathaway）近期對Google母企Alphabet的投資是由他本人發起，而非接班人阿貝爾（Greg Abel）。他指二人經常溝通，彼此認可對方的決定，但最終決策由阿貝爾作出。

巴菲特認為，沒有更早投資Alphabet是個「錯誤」，指當時Alphabet還是一家輕資產、備受市場青睞的公司，對錯過該公司崛起感到遺憾。雖然Alphabet是巴郡持股比例較高的公司，但並非巴菲特最喜歡的公司之一，巴菲特稱「我覺得它不如我們擁有的其他四、五家企業那麼好。」

續看好蘋果前景

巴菲特認為，AI領域競爭需要巨額資本投入，是Alphabet及其競爭對手面臨的關鍵問題。蘋果仍是巴郡最大持股，亦是他最看好的股票之一。

巴郡去年首次披露持有Alphabet，其後持續增持，今年亦參與Alphabet的100億美元私募融資，以支持其AI基礎設施建設。截至周二收市，巴郡持有的Alphabet股票價值近210億美元。

批市場鍾情賭博

股市方面，巴菲特對股市日益受投機交易驅動而非長期投資表示批評，「當每個人都更喜歡賭博時，很難找到有價值的東西。」他又指最有意義的投資機會很少，需要耐心和自律。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
6小時前
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
3小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
2小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
16小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
天文台取消黃色暴雨警告信號 下午校將照常上課
社會
1小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
16小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
16小時前
慈雲山91歲伯伯為老婆買外賣跌傷頭 電話只記得6個字 街坊愛心接力急尋親結局暖心｜Juicy叮
慈雲山91歲伯伯為老婆買外賣跌傷頭 電話只記得6個字 街坊愛心接力急尋親結局暖心｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-15 11:21 HKT