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長和啟動世代交接 據報完成資產出售後高層陸續退休

商業創科
更新時間：10:57 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:57 2026-07-16 HKT

彭博引述消息人士報道，長和系據報正部署管理層接班計劃，接近長和的投資者、銀行家和商業夥伴被告知，在公司完成對電信、港口和零售資產的出售和分拆後，一些高級管理人員預計將退休。

新世代掌410億美元投資部署

61歲的主席李澤鉅2018年在父親李嘉誠退休後接手長和，他挑選的新一代高層將負責監督資產出售所得資金的投資和部署，若交易完成，估計這筆資金總額至少為410億美元（約3200億港元），並將幫塑造長和在下一個時代的前景。李澤鉅近年動作多多，包括剝離一系列業務，以使集團在這個日益受到地緣政治緊張局勢和技術變革影響的世界做好準備。

董事會平均年齡69歲 恒指最高之一

長和的大多數高管已在該集團工作超過30年。彭博匯編的數據顯示，其董事會成員平均年齡約為69歲，在香港恒指成分股公司中屬平均年齡最高之一。

香港Port Shelter投資管理的創始人暨執行長Richard Harris指出，若長和真的出售這些業務，資產負債表上將會有巨額現金，「他們打算如何調動這筆資金？他們會關注哪些行業呢？」在長和的職責可能會隨著時間的推移逐步移交，退休不僅取決於年齡，還取決於是否有合適的繼任者等因素。

長和未回應置評請求。

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