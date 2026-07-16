港投去年投資收入超64億 大增1.75倍 逾30企擬赴港IPO 陳家齊：投資佈局邁向新階段

香港投資管理有限公司（下稱「港投公司」）今日發布《2025年年報》，2025年錄得投資收入總額逾64億元，較上一年度大幅增長約175%，投資組合的淨內部回報率（Net IRR）為14%，而截至2026年6月底，公司已累計投資超過200個項目。港投公司行政總裁陳家齊表示，「港投公司的投資方針和實踐，正逐步由資本投資邁向產業賦能、生態構建和戰略引領的新階段。」

港投公司行政總裁陳家齊指隨著早期佈局成熟，策略賽道之間的協同效應正持續深化。

「引資效應」達1比8 逾30企業擬年內赴港IPO

在引導市場資金方面，年報披露港投公司的「引資效應」比例達1︰8以上，即港投公司每投入1元資金，帶動超過8元的市場長期資本參與跟投。年報還提及，這些參與跟投的資金來源包括海外主權基金和養老基金等國際市場機構，為被投企業在不同融資階段對接市場長期資本、產業夥伴及應用場景。

在資本市場對接方面，目前港投公司投資組合中已有10家被投企業在香港掛牌上市。此外，有30多家被投企業已經或正籌備於今年內提交在港上市申請。

港投公司《2025年年報》（節錄）

投資佈局涵蓋三大科技賽道

目前港投公司旗下管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」，其累計投資逾200個項目，主要分佈於硬科技、生命科技和健康科技、以及新能源和綠色科技三大策略領域。

綜合年報及過往公佈的資料，獲投資的企業及合作項目包括：硬科技領域的AI語音識別企業有光科技（Fano Labs）、具身智能機械人研發商銀河通用（Galbot）、開源晶片企業賽昉科技（StarFive）及體感娛樂平台Nex等；生命與健康科技領域的AI製藥公司英矽智能（Insilico Medicine）及醫療機械人研發企業康諾思騰等；以及新能源與綠色科技領域的可持續航空燃料公司怡斯萊（EcoCeres）、智慧儲能企業Emaldo及電動船設備商逸動科技（ePropulsion）等。

推動跨地域人才交流與生態圈建設

2025年年報亦記錄了港投公司在跨地域協作與人才交流方面的工作，例如港投公司舉辦了首屆「國際耐心資本論壇」及「AI國際人才峰會」，並與本港多所大學建立合作關係。此外，去年年中亦首次派出代表團前往東南亞交流，旨在促進人才與科技的雙向流動，推動科研成果轉化為實際應用，以配合香港作為「超級聯繫人」的定位。

擬拓RISC-V及商業物業 設離岸人民幣創投基金

針對未來的投資方向，財政司司長兼港投公司主席陳茂波表示，將透過戰略投資及與企業合作，繼續支持RISC-V技術的研發與產業化。同時，港投公司計劃透過與區域和國際機構合作，引導資金至符合香港產業定位的商業物業。

財政司司長陳茂波指，港投公司已邁入加速發展的新階段，全面啟動「金融⸺ 創新科技⸺人才」良性循環生態圈的建設，為經濟注入實質活力。

就公司邁向「生態構建」的新階段，陳家齊在年報中進一步解釋，隨著早期佈局成熟，策略賽道之間的協同效應持續深化。她指出，投資佈局已由單一項目邁向系統性升級，形成「點」、「線」、「面」協同推進的發展格局，將個別投資項目連貫起來，以促進創新鏈、產業鏈、資金鏈及人才鏈的深度融合。

展望未來，港投公司計劃拓展腦機接口、商業航天、以及數字與金融基建等領域。年報亦披露，港投公司正設立「離岸人民幣創投基金」，以配合國家推進人民幣國際化的戰略部署，支持中國科技企業走向全球。該基金將與北部都會區等核心戰略錨點對接，預期將使港投公司的資本網絡由香港本地延伸至大灣區、「一帶一路」沿線及全球長線資本網絡。

資料來源︰香港投資管理有限公司