蘋果智能獲網信辦備案 阿里千問接入 美股抽升7%

中國網信辦轄下「網信中國」公眾號指出，蘋果技術開發的Apple智能大模型，已於7月8日正式完成備案，適用場景為蘋果手機。阿里巴巴（9988）就此確認，阿里千問將作為AI能力集成至「Apple智能」，為iOS、iPadOS、macOS和visionOS的中國用戶帶來智能體驗。

阿里巴巴美股（BABA）急升7%，較港股收市價高水逾4%。帶動港股夜期見24958點，高水258點。

阿里：用戶免卻切換 直接體驗千問功能

阿里表示，用戶無需在不同應用間頻繁切換，即可在蘋果設備上直接體驗千問所提供的文本與圖像理解、內容生成等多種能力，整體操作更加便捷高效。

百度傳為國行版iPhone開發AI功能

另外，內媒報道指，百度（9888）亦與蘋果合作，為國行版iPhone用戶開發人工智能功能，百度重點開發一種基於AI的搜索功能，作為「Apple智能」功能套件的一部分，能夠處理圖像和文本，並升級為中國版的Siri語音助手。百度美股（BIDU）亦升逾3%。

內媒報道，此次國行版Apple智能正式通過審批，意味著蘋果AI服務將很快覆蓋到國內用戶，補齊國行蘋果設備在智能化體驗上的功能，有望最快在今年秋季發布的iPhone 18 Pro國行版，首次搭載完整的Apple智能功能。