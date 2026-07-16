高檔長者公寓抗北上安老潮 月費8.8萬元住跑馬地 主打醫社合一 「為香港做一件好事」

政府統計處數據顯示，2025年香港65歲以上人口已佔總人口25%，預計到2060年每三人便有一人是長者。面對公立安老院舍輪候時間長達數年的困境，近年「北上養老」漸成風氣。為滿足長者對高質素本地安老服務的需求，位於跑馬地雲地利道、由其士集團與基督復臨安息日會港澳區會共同發展的「曦蕓居」，日前宣布與尚至醫療集團達成策略合作，將跨專科醫療團隊引入社區。項目冀以全港首個主打「醫社合一」一站式服務的持續照顧退休社區（CCRC）模式，吸引長者留港安老。其士集團董事總經理譚國榮表示：「今日討論的退休，不應該只是停留在照顧的層面，而是怎樣讓長者繼續有選擇、有自主感，去管理好自己的生活。」

其士集團董事總經理譚國榮表示：「今日討論的退休，不應該只是停留在照顧的層面，而是怎樣讓長者繼續有選擇、有自主感，去管理好自己的生活。」

百名專科進駐 打造「中間選擇」

北上養老漸成潮流，惟醫療配套仍是不少長者留港安老的主要考慮。香港跨專科醫療集團尚至醫療旗下有逾百名專科及全科醫生，旗下有逾百名專科及全科醫生，覆蓋心臟科、腎科、老人科等範疇。然而，單純的門診業務難以觸及長者日常生活，而傳統安老院又缺乏臨床醫療深度。尚至醫療集團創辦人兼集團首席執行官劉嘉霖形容，服務是「在家庭和醫院之間提供一個中間選擇」。

根據協議，尚至醫療將為合資格住戶安排專屬臨床服務，包括專業醫護人員到現場評估及提供適時治療，並引入與本地頂尖大學合作研發的AI驅動篩查及風險監測工具。他直言，「市場現時對老齡化的處理很碎片化，希望能夠將醫療和養老結合，為香港做一件好事」。

跨團隊跟進 變被動治療為主動管理

其士集團董事總經理譚國榮指出一個香港社會極為普遍的現象，許多長者做完手術出院後，回到家中往往缺乏足夠資源完成整個康復過程，最終導致病情反覆、再次入院。他點出這次合作的更深層意義，「這帶來結構性的轉變，由被動的醫療走向主動的健康管理」。

尚至醫療集團執行委員會主席、心臟科專科醫生王國耀分享了一個具體案例。他一名診治了30年的心臟病老病人，日前跌倒斷了髖關節，術後王國耀主動邀請對方到曦蕓居休養，「有專家團隊、物理治療、非常好的飲食營養，幫助他盡快站起來、走得回」。

腎科專科醫生何繼良則從慢性病管理角度補充，香港現時有接近60萬長者患有慢性病，平均年齡逾70歲。他透露，未來雙方甚至可能在項目內發展專屬的院內洗腎服務，「病者都不需要在醫院走來走去，有需要的時候就在這裡接受治療」。

AI佈景助陣 科技賦能復康細節

與傳統安老院的密集床位不同，曦蕓居每層僅設數個單位，空間寬敞。每層大堂採用不同顏色設計，方便長者記憶自己所住樓層。認知照顧型單位的設計更見心思，鏡子以竹簾遮蓋，避免認知障礙住戶因鏡中影像產生驚恐；門口設有拍卡系統及攝影機，偵測到遊走傾向時會亮紅燈警示；每個房間的叫人鐘可與護士站直接對話，壁燈會隨住戶求助狀態變色。

休閒設施區設有全港首個設於長者生活協助型社區的水中跑步機，物理治療師可透過智能裝置調節水壓、速度及重量，即使膝蓋退化的長者亦可在水中進行復康。此外，室內恆溫游泳池、智能健身室、美髮室、品茗室一應俱全，儼然高端會所格局。

曦蕓居亦與香港理工大學合作開發AI佈景系統。六層樓各有不同雀鳥主題，住戶在前置攝影機前揮手，螢幕畫面會隨手勢變色，治療師可據此進行認知刺激活動。另一塊螢幕則模擬跑馬地馬場實景，讓住戶在熟悉的環境中延伸生活記憶。劉嘉霖強調，醫療團隊會緊密跟蹤數據，「當有數據出來的時候，是有醫生和醫護人員去評估這個數據，去判斷相關的幹預手段是什麼」。

月費逾9萬 專屬救護車成競爭籌碼

曦蕓居近期推出三項生活協助型住宿計劃，認知照顧住宿計劃月費95,860港元，中風復康及安心舒緩住宿計劃均為88,360港元。費用涵蓋跨專業團隊照護、醫生會診、復康治療及社工支援。這個定價明顯鎖定高端市場，但劉嘉霖強調，「預防的成本永遠低過送一個老人家去醫院。」項目鼓勵「正在老」的人士提前體驗，「做適合自己年紀的運動訓練，短住在此」。

此外，尚至醫療為住戶提供的專屬私家救傷車服務，亦是一大競爭籌碼。他透露，若住戶出現緊急情況，無需召喚999送往公立醫院，尚至醫療可在短時間內以專車將病人送往養和等慣常就診的私家醫院，「爭取黃金時間」。

曦蕓居近期推出三項生活協助型住宿計劃，認知照顧住宿計劃月費95,860港元，中風復康及安心舒緩住宿計劃均為88,360港元。

醫療科技落地 示範模式未來延伸至家庭

劉嘉霖在簡報會上進一步闡述了這次合作的更深遠意義。他直言，這次合作填補的正是香港現時長者護理的一個缺口，「當你做到一個示範單位，你就會引來很多有心有能力、有資源的人一起考慮成為我們的夥伴。如果集結成一股力量，你就會有機會示範到一個新的模式，而這個模式不一定是成本很高的」。

他強調，當現代醫療與健康科技真正應用在一個場景裡面，而非每年只做一次樂齡科技展覽，這些技術便有機會延伸到一般家庭。但與此同時，長者亦需要一個像曦蕓居這樣的場景，在每年某些時間回來做更密集的深度照顧。「就不要覺得這個地方只是一個安老院，等到我真的走不動的時候才要去」。

劉嘉霖以自己為例，「我都是一個兩蚊卡的人士，但我都還很活躍，保持我的工作強度。每個人在六十幾歲、七十幾歲，可以做的東西很多。」他認為，若只用很窄的角度去看安老院，便會錯過這種「老齡化夥伴機構」的價值，「這個場景適合給你一些持續的訓練、好的建議和執行的細節，幫你活得更好。不要怕活到一百二十歲，而是怎樣活好人生的後半段」。

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