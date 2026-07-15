SHOPLINE建議本港商戶提供「情緒價值」 應對內企競爭 調查指用KOL直播訂單量增77%

一站式智慧營商平台SHOPLINE公布最新數據，顯示去年香港直播電商市場錄得顯著增長，期內直播場次按年大幅飆升187%，至近8.9萬場，帶動的商品交易總額（GMV）以10億元計。SHOPLINE香港總經理簡家樂表示，面對內地電商巨頭攻港，香港商家不應單純進行價格戰，建議商戶應著力建立品牌價值及向顧客提供情緒價值，例如在直播中分享理念或推出IP聯名產品，以獨特性吸引消費者。

去年香港直播帶動GMV逾10億元

SHOPLINE過去六個月的追蹤數據顯示，有應用KOL進行推廣的品牌，在直播活動期間網店總訂單量平均錄得77%增幅，結帳轉化率提升近70%。而在直播期間錄得的GMV，亦較無直播同期平均高出47%。

推出AI工具助商戶尋商機

簡家樂指出，SHOPLINE自2025年起探索直播領域，冀透過大數據分析協助品牌精準對接合適的直播主，並制定選品策略。他提及，目前香港電子商貿佔整體零售業銷貨價值的比例僅逾10%，相較東南亞等地區仍有龐大增長空間。他又指，公司將會重點發展AI領域，並已於6月推出Smart AI的MCP（模型上下文協定）功能應用，協助商戶將業務數據與AI工具安全對接，以尋找潛在商機。

夥香港零售管理協會推專屬直播企劃

為進一步推動業界發展，SHOPLINE宣布聯同香港零售管理協會，於7月中至8月「香港開心購物節2026」期間推出專屬直播企劃，聯合9個品牌及6名直播主進行一系列帶貨活動。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，直播帶貨已躍升為品牌營運的基石，冀透過是次合作為零售業界的數碼轉型提供關鍵支援，協助品牌深耕客戶關係。