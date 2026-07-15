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信保局上年度受保業務錄1919億元創新高 整體溢利大升68%

商業創科
更新時間：15:46 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:46 2026-07-15 HKT

香港出口信用保險局向立法會呈交2025/26年度年報，在財年內，信保局的受保業務連續第二年創下新高，錄得1,919.74億元，按年上升19.4%，為成立60年以來的歷史性新紀錄。

於該年度，信保局錄得溢利2.66億元，按年大升67.7%，當中包括淨投資收入1.69億元，按年升48.4%。信保局三大受保市場為中國內地（佔受保業務總額23.9%）、新加坡（佔23.8%）及美國（佔14.4%）。

中小企保單增速顯著

受保產品方面，電子產品為最大受保產品類別，業務總額按年上升122.4%；紡織及成衣和礦產品則分別下跌11.2%及上升22.8%，位列第二及第三。此外，新保單數目上升18.3%，當中以中小企保戶持有的「小營業額保單」及「網上微企業保單」佔了很大的增長比例。

趙民忠：賠償率維持較低水平

信保局總監趙民忠表示，該年度受保業務總額創下歷史新高，升幅近兩成，成績令人鼓舞。儘管近年外圍環境充滿不確定性，該局仍致力滿足企業不斷演變的保險需求，過去三年的受保業務一直維持雙位數增長，同時亦將賠償率維持在較低水平。

正擴大跨境電商保險範圍

他稱，該局作為香港出口商的堅實後盾，去年因應中美貿易糾紛升級，迅速推出「特別支援措施」，適時協助企業應對放帳風險；另外亦將20個免費買家信用評估服務限額的覆蓋範圍延伸至該局承保的所有市場，以及將針對跨境電商的貿易融資保險擴展至更多電子商貿平台，致力協助企業發掘商機。展望未來，他指，在配合國家「十五五」規劃及香港五年規劃下，信保局將持續提升保障方案，為香港和內地企業「走出去」提供更全面的支援。

為慶祝成立60周年，信保局繼4月推出保戶獎賞計劃，為客戶提供高達6,000元的回贈獎賞以扣減保險費等費用後，於7月則推「中小企保障易」先導計劃，以更融通的審批準則，協助中小企解決在出口貿易中，面對部分海外買家有較高信用風險而難以通過一般承保的審批。

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