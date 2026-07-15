ASML年內第二次上調業績展望 擬明後年各增加30%產能

人工智能需求激增刺激晶片製造機有更高需求，荷蘭半導體設備製造商ASML上調年度業績展望，是今年之內第二次。

ASML今年4月曾預期今年銷售額為360億歐元至400億歐元，最新上調為430億歐元至450億歐元。 數字遠高於彭博匯總分析師平均預期的393億歐元。毛利率料由51%至53%提升至54%至56%。

提高光刻機產能滿足大量積壓訂單

ASML行政總裁 Christophe Fouquet宣布，計劃提高其極紫外光刻機的產能，以滿足2028年大量積壓的訂單。他指客戶需求不僅促使他們增加資本支出，還加快了所有計劃的實施。

該公司表示，計劃今年將低數值孔徑低NA EUV設備產提升至約65台，而明年再將產能增加約30%，同時正在研究2028年再增加30%的可能性。

ASML是唯一一家生產精密光刻機的製造商，對於製造先進半導體至關重要。例如全球最大的半導體公司之一英特爾已開始使用其最先進設備進行晶片生產，新設備能夠提供更精確的圖案化，從而製造出更先進的晶片。

該公司第二季淨銷售額為93.3億歐元，超越市場原先預期的88.5億歐元。第二季純利29億歐元，亦高於分析師預期的26億歐元。