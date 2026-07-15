支持內地限制資金外流措施 金發局對港資管業未來充滿信心

內地近期正透過整治非法跨境投資等措施限制資金外流，金發局董事會成員盧彩雲表示，支持內地政府的整治措施，令資金透過合規渠道流入香港作投資和保障投資者，加上局方積極與證監會等機構，擴寬理財通在產品和配額方面的範圍，對香港資產管理產業未來發展持樂觀態度和充滿信心。

趁環球局勢動盪作多元化發展

金發局主席洪丕正亦補充說，香港是少數既為環球經濟增長提供了平台，又為風險分散提供了避風港的少數地區之一，相信香港可利用現時環球局勢碎片化和動盪的局勢，實現多元化發展。

隨著SpaceX等大型新股在美國上市，香港今年的IPO集資額排名將受到衝擊。洪丕正表示，IPO市場不僅要關注集資規模，還要考慮新股的數量、範圍和質量，認為市場不必為這些大型新股沒有來港上市感到不安，本港作為頂尖的金融中心，新股規模和數量依舊取得突破性進展，另外香港還正致力於提升自身吸引力，拓展新經濟產業如生物技術、科技企業等支持範圍。他還指出，香港應持續探索多元化上市方式，並吸引能夠實現這種多元化的潛在未來投資者，從而提升上市項目的質量，而非僅僅局限於數量擴張的策略。

東盟中亞企業來港集資成趨勢

談及外資對香港最關注的因素，金發局副主席馮華健指出，在地緣政治局勢影響下，正看到很多來自東盟和中亞的企業，尤其是集中於能源、石油、天然氣，以及其他金屬礦產的企業，正在考慮透過在香港上市及其他融資模式來籌資的明顯趨勢，過往這些企業更傾向在英國倫敦或加拿大多倫多上市。同時它們在本國的基地之外，也尋求在香港設立基地，以作為另一個總部，這對香港來說是一個非常正面的轉變。他續指，香港正成為外資非常理想的選擇，主要由於香港實行「一國兩制」，有中國內地作為強勁的後盾。

續引長期耐心資本等提出方向

自2013年成立以來，金發局已提出275項政策建議，其中201項已獲香港特別行政區政府跟進，採納比率達73%。金發局行政總監董一岳表示，未來幾個月內推出於去年推出的概念報告2.0版本，進一步就吸引長期耐心資本、改善提升金融建設、完善退市機制等方面提出發展方向，冀政府關注和採納建議。另外，金發局接下來不僅去開發新興市場或新市場，同樣會維持聯繫「老朋友」市場。

同日金發局發表其2025-26財政年度報告，闡述金發局於2025年4月1日至2026年3月31日期間，在推動香港金融服務業發展方面的關鍵舉措與成果。

期內，金發局共發表六份政策研究報告及刊物，包括一份具高度影響力的概念文件，為資本市場發展勾劃策略藍圖；以及一份探討優化大宗商品市場，以支持香港持續轉型的報告。同時金發局參與及舉辦約190場本地及國際活動、會議及與海外交流，亦於年內進行九次外訪，涵蓋歐洲、北美、南美、中東、東盟及中國內地等重要市場。