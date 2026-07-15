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「JHC真好城」旗艦店開幕 CEO：找廣告公司取名逾一年時間 增快消品比例至六成

商業創科
更新時間：12:53 2026-07-15 HKT
發佈時間：12:53 2026-07-15 HKT

「日本城」今日（15日）正式更名為「JHC 真好城」，其位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店今日開幕。母公司國際家居零售（1373）主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，改名冀更貼地發展，相關工作將在8月底前完成。她笑言，找專業廣告公司取名超過一年時間 ，「搵到一個真好的名」，並稱更名是「大工程」，將先對全港招牌進行更換，再陸續翻新內部。

獲京東自家品牌銷售權

除了現時售賣的零食、小家電，以及生活雜物，魏麗霞指，將在店舖內做多點快消品，比例超過6成，且JHC已獲得京東自家品牌「京造」以及「OCHAMA」的銷售權，涵蓋小家電、生活家品等類別，將從零售店轉移至一站式生活平台。

JHC真好城又於指定分店增設「體驗區」，提供產品試用及試食，魏麗霞表示，改名只是其中一步，升級包括服務、溝通及體驗升級。她續指，以往日間送貨模式亦調整，將改為下午配送，減少日間貨品堆積堵塞門店通道的情況，同時騰出更多人力，讓門店員工有充足時間與到店顧客溝通，提升消費體驗。

魏麗霞指，將善用全港超過260間分店的社區網絡，目前已與HKTVmall及友和YOHO合作，讓顧客可於就近的JHC分店提取網購貨品，服務更涵蓋需冷藏貨品。
 

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