Meta遭26名員工入稟控告 涉用AI篩選裁員名單 歧視殘疾及病假員工

Meta遭26名員工入稟，指控公司在大規模裁員中使用AI軟件篩選員工，並不成比例地針對殘疾人士或因病休假的員工，案件周一在美國加州奧克蘭聯邦法院提起。據路透社報道，入稟文件指，Meta今年稍早裁減數千個職位時，依賴生產力、AI token使用量等因素篩選裁員名單，令因健康狀況或照顧家人而缺勤的員工處於不利位置。

要求暫停7月22日裁員

26名原告於5月獲通知，職位將由7月22日起被裁撤。他們正尋求法院作出初步裁決，以在相關仲裁索賠處理期間，阻止Meta完成裁員。員工表示，Meta協議要求員工以個別方式仲裁工作場所爭議，但並不適用於臨時救濟請求。

Meta否認AI決定裁員

Meta發言人回應稱，相關指控缺乏依據，並表示公司人手管理及組織決策「過去及現在均由人作出，而非AI」。

Meta今年5月裁減全球約10%員工，即接近8,000人。路透社早前報道，公司原本計劃今年稍後進一步裁員。不過，行政總裁朱克伯格其後表示，預計今年不會再進行全公司層面的裁員。

原告指涉違反多項法例

26名原告以匿名方式入稟，來自6個州份，包括加州、紐約，以及哥倫比亞特區。他們指控Meta違反聯邦及州法，相關法律禁止對殘疾員工、放醫療假員工、懷孕員工作出歧視或報復。原告亦指，Meta未有按近期加州及紐約市新法要求，測試其AI系統是否存在偏見。

被指用多套AI系統評分

根據訴狀，Meta被指使用多套內部AI輔助系統，為員工打分及排名，並用於裁員名單。相關系統包括大型語言模型助理「Metamate」、由員工訓練並追蹤通訊及文件的「第二大腦（second brain）」，以及透過掃描鍵盤輸入、螢幕內容、電郵及瀏覽器紀錄得出的生產力評分。