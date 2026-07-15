巴菲特捐出60億美元巴郡 獨缺蓋茨基金會 打破「終身」捐贈承諾 蓋茨捲愛潑斯坦案後斷絕來往

據外媒《CNBC》報道，「股神」巴菲特加快捐出巴郡股份的步伐，宣布今次向4個家族基金會捐出價值近60億美元的巴郡B股，並設定目標，在約8年內處理完其所有巴郡持股。巴菲特在新聞稿中表示，其目標是在約8年內「處置所有巴郡股份」。他又稱，雖然離世時間無法預測，但不論以何種方式，其餘股份都會在2034年12月31日前捐予4個家族基金會。值得注意的是，巴菲特今次安排沒有包括蓋茨基金會，意味這個自2006年曾表示將「終身」捐股的承諾告一段落。

去年同期，巴菲特向4個家族基金會捐出約14億美元股份。今次4個家族基金會獲近60億美元，意味原本可能撥予蓋茨基金會的股份，亦轉由家族基金會接收。

今次捐贈中，以其已故首任妻子命名的Susan Thompson Buffett Foundation將獲900萬股巴郡B股，現值約45億美元。至於由其3名子女管理的Sherwood Foundation、Howard G. Buffett Foundation及NoVo Foundation，則各自獲100萬股巴郡B股，每個基金會所得股份價值接近5億美元。

料每年需捐至少170億美元股份

巴菲特下月將滿96歲，目前持有的巴郡股份市值超過1,400億美元。即使不計巴郡股價未來潛在升幅，這意味他往後每年或需捐出至少170億美元股份，遠高於去年捐出的70億美元。

20年前承諾每年捐贈蓋茨基金會

事實上，巴菲特於2006年曾稱會在有生之年向蓋茨基金會每年捐贈巴郡B股，只要比爾蓋茨或其妻子梅琳達仍健在並參與基金會政策制定及管理。不過，2021年比爾蓋茨及梅琳達宣布離婚兩個月後，巴菲特辭任蓋茨基金會受託人，外界開始關注他與比爾蓋茨之間長期友誼是否出現裂痕。

2024年，巴菲特曾表示，蓋茨基金會在他身故後將不會再獲得資金。他當時亦修訂遺囑，安排由3名子女成為慈善信託受託人，管理其逾99%的財富。

巴菲特曾稱與蓋茨對話沒有意義

今年，愛潑斯坦相關文件揭示愛潑斯坦與比爾蓋茨之間的關係，進一步令巴菲特與比爾蓋茨之間關係受壓，據報兩人在愛潑斯坦案曝光後已沒有往來。巴菲特今年3月接受CNBC訪問時表示，自事件曝光後，他已沒有再與比爾蓋茨交談，並稱在事情釐清前，不認為進行大量對話有意義。《華爾街日報》早前亦報道，巴菲特暫緩向蓋茨基金會作年中捐贈，等待律師行審視基金會與愛潑斯坦關係的結果。

過去20年，巴菲特向蓋茨基金會捐出的股份，以捐贈時價值計算接近480億美元；若按現值計算，相關股份價值約1,590億美元。蓋茨基金會多年來已出售大部分股份，以支持其營運。