海力士ADR大升27% 較韓股溢價逾五成 大行籲「增持」望升七成

SK海力士美國預託證券（ADR）上市僅三日，已較韓國本地上市股份出現逾五成溢價。其ADR周二急升27%，不但收復前一日9.3%跌幅，更帶動相對首爾普通股溢價擴大至51%，遠高於上周265億美元ADR發行定價時約3%的溢價水平。

受ADR隔晚急升刺激，SK海力士在韓國交易所盤中最多升12%，在韓國上市的SK海力士今年以來累升226%。韓股亦同步反彈，韓國綜合指數盤中最多約7.3%，三星電子升8%。

巴克萊目標價為330美元

巴克萊將SK海力士美國ADR納入研究範圍，首予「增持」評級，目標價330美元。按周二收市價計，該目標價仍有約70%上升空間。

由Simon Coles牽頭的分析師團隊在報告中指出，預期2027年存儲晶片行業供需緊張將進一步加劇，2028年供需改善空間亦有限。分析師認為，SK海力士若在美國布局前端晶圓製造業務，有望收窄與美光之間的估值差距。

SemiAnalysis：股價調整屬入場機會

SemiAnalysis亦唱好SK海力士。該機構認為，公司DRAM業績前景依然強勁，近期股價調整反而屬入場機會。分析師Ray Wang預測，SK海力士2026年第二季DRAM綜合平均售價將按季升約45%，DRAM業務營業利潤將達55萬億韓元。

報告並指出，雖然近期存儲板塊波動令投資者憂慮，但SK海力士及其他頭部存儲企業，仍是半導體行業中風險回報最具吸引力的選擇之一。