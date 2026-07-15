DeepSeek傳最快年底遞表A股上市 擬再吸水百億 投前估值料4800億

中國AI初創企業DeepSeek據報已開始籌備首次公開招股，最快今年在內地遞交上市申請，目標2027年上市。據彭博引述消息報道，DeepSeek已開始規劃內地IPO，並正與會計及銀行顧問接洽。公司正與會計師事務所合作，目標在12月底前完成財務報告，並計劃在今年年底或2027年初提交IPO申請，具體時間取決於財務報告的準備情況。

上市時間仍視乎市況及業績表現而定，相關計劃仍可能改變。DeepSeek未回應彭博查詢。

除了籌備上市，DeepSeek亦計劃在IPO前再進行私募融資。據報，公司正與新投資者商討新一輪融資，目標投前估值至少達4,800億元人民幣（約710億美元），較6月初完成首輪外部融資時約500億美元估值進一步上升。

DeepSeek今輪目標至少集資100億元人民幣，最終金額或視乎投資者參與程度而增加數倍。該公司數周前才完成規模達70億美元的創紀錄融資，投資者包括騰訊及寧德時代等大型企業。

資金用於擴充算力

DeepSeek今次尋求更多資金，主要為支持其擴張計劃，包括增加運算能力。全球AI實驗室目前均積極尋求數據中心及算力基礎設施，以支撐模型訓練及AI服務運作。

管理層早前曾向潛在投資者表示，公司將優先推進突破性AI研究，而非短期商業化。創辦人梁文鋒亦曾在投資者會議上承諾，會繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智能，反映公司更重視AI前沿研究，而非商業化理念。