鍾培生HKTCG招聘掀爭議 月薪4萬要24/7待命 網民狠批時薪低過最低工資

「百億富三代」、HKTCG創辦人鍾培生近日為旗下尖沙咀iSquare卡牌專門店HKTCG公開招聘兩個全職職位，包括「創辦人執行助理」及「全球TCG採購經理」。帖文明言職位需「24/7 on call」及「無work life balance」，隨即引發網民熱議，質疑待遇與工時要求不成正比。

「百億富三代」、HKTCG創辦人鍾培生近日為旗下尖沙咀iSquare卡牌專門店HKTCG公開招聘兩個全職職位，包括「創辦人執行助理」及「全球TCG採購經理」。

職位要求嚴苛 學歷語言門檻極高

根據招聘內容，「創辦人執行助理」月薪3萬至4萬元，並非傳統文職角色，需將高層指令轉化為工作流程，「冷酷無情地追蹤」各部門執行情況，幫老闆追逼同事或供應商進度，並需熟練運用Gemini等AI工具起草SOP。應徵者須具備頂級大學或海外知名學府學士學位，英、粵、普三語達商務談判水平，精通日語更會獲得額外加分，並具備「瞬間理解複雜商業邏輯，達到零重複解釋」的能力，同時需保持專業形象陪同出席商業談判與VIP會議。

「創辦人執行助理」月薪3萬至4萬元，並非傳統文職角色，需將高層指令轉化為工作流程。

另一職位「全球TCG採購經理」月薪3萬至4.5萬元，需全球搜羅交易卡牌補充包與單卡，要求對寶可夢、航海王等卡牌有深厚且無可置疑的市場知識，並精通PSA、BGS、CGC等鑑定評級標準與全球二級市場價格動態，且需具備「極高誠信、極具攻擊性的談判能力，且能瞬間理解創辦人的戰略目標」。

另一職位「全球TCG採購經理」月薪3萬至4.5萬元，需全球搜羅交易卡牌補充包與單卡。

網民狠批時薪低過最低工資

招聘帖文一出，隨即惹來網民圍剿。有人計算以月薪3萬元、全天候待命計算，時薪僅約41.7元，低於現行最低工資43.1元水平；即使以月薪4萬元計算，時薪亦僅約54.8元。有網民直言「24/7最多出4萬？慘過乞食，報得勞記，垃圾醫保零食飲品，做埋唔夠醫病」，亦有留言指「冇料嘅會想做，有料唔會做。supply and demand」。

招聘帖文一出，隨即惹來網民圍剿。

鍾培生回應Chur時好Chur

面對外界質疑，鍾培生親自回應指「Chur時好chur，hea嗰陣都幾Hea」，並表示歡迎網民留言，稱「我每次請人留言區都好有娛樂性，幫我推下post唔該」。他強調「人工中上、bonus高」，公司會提供醫療保險、零食飲品任飲任食及員工買卡折扣等福利，並將親自面試所有應徵者，尋找「半張白紙想搏」的人才。

鍾培生表示歡迎網民留言，稱「我每次請人留言區都好有娛樂性，幫我推下post唔該」。

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