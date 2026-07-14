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港交所下調最低上落價差第二階段下月3日實施 0.5元至10元股份上落價位降50%

商業創科
更新時間：21:21 2026-07-14 HKT
發佈時間：21:21 2026-07-14 HKT

港交所（388）正式公布,下調證券交易最低上落價位的第二階段將於下月3日（星期一）推出。今次實施階段主要涉及股票價格範圍介乎高於0.5元至10元以下股份，最低上落價位將下調50%，即相關股份最低單價變動將由現行的0.01元下調至0.005元 。

下月1日進行非強制性測試

港交所表示，隨著衍生產品市場系統及指定報告中相關正股收市價顯示方式調整的順利推出，及獲得相關監管機構批准，正式公布實施時間。另外，為準備第二階段的推出，交易所將下月 1 日（星期六）上午九時正至中午十二時十分安排一場非強制性的推出前測試，以便交易所參與者在隨後星期一第二階段推出前，驗證其系統已準備就緒。港交所呼籲，強烈建議所有交易所參與者參加本次推出前測試，以在推出前驗證其生產環境相應之系統設置。 

港交所於去年8月實施下調股票最低上落價位的第一階段措施，第一階段受影響的是價格在10元至50元的股票，將其最低上落價位下調50%至60%，即價格在10元至20元以下的股票，價差由原本的0.02元，收窄至0.01元；20元至50元價位的股票，價差則由原本的0.05元，收窄至0.02元。
 

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