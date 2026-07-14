阿里雲與香港影藝聯盟招募中學生 參與製作AI電影 改篇港漫《魔幻刀劍笑》

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲與香港影藝聯盟宣布，合作展開首部由中學生參與製作的AI動畫電影項目，旨在配合政府的「全民AI」發展藍圖，將AI技術應用於影視教育領域。

項目以漫畫家馮志明及視覺特效專家馬文現共同開發的IP《魔幻刀劍笑》為基礎，而約10名來自堅樂中學校園電視台的學生將運用阿里雲全鏈路AI視頻創作平台「萬鏡一刻」（WonderClip）及視頻生成模型HappyHorse，從創意構思到最終成片，從零開始製作一部探討科技倫理的科幻動作動畫。該成品計劃會於未來作商業上映，並預計未來會將此項目推廣至更多學校。

馮志明指出，AI技術並非用作取代傳統創作，而是協助將構思作多元化發展，他期望年輕人能藉此技術，以全新視角發揮該作品的宇宙觀。

約10名堅樂中學校園電視台的學生，將參與製作AI電影。

阿里雲：冀香港成區內AI影視創作先鋒

阿里雲智能國際業務副總裁、亞太北區域總經理袁志明表示，團隊將與師生共同探索AI電影的可行性，推動科技與文化產業的協同創新，令香港成為區內AI影視創作的先鋒。香港影藝聯盟創會主席賀峰指出，計劃旨在培育新世代AI媒體創作人才，將科技、藝術與社會實踐相結合，讓學生能將所學轉化為實際的專案成果。