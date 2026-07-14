半導體研究機構SemiAnalysis唱好SK海力士 料DRAM盈利持續強勁 股價調整屬入場機會

半導體研究機構SemiAnalysis發表看好報告，正面回應早前韓國本地券商KIS下調SK海力士盈利預測引發的市場恐慌。SemiAnalysis認為，SK海力士DRAM業績前景依然強勁，並將近期股價調整形容為入場機會。SemiAnalysis分析師Ray Wang在報告中預測，SK海力士2026年第二季DRAM綜合平均售價（ASP）將按季升約45%，DRAM業務營業利潤將達55萬億韓元。報告指出，雖然近期存儲板塊波動令投資者憂慮，但SK海力士及其他頭部存儲企業，仍是半導體行業中風險回報最具吸引力的標的之一。

KIS料盈利低於市場預期

此輪股價波動的導火線，是韓國本地券商KIS於7月13日發表SK海力士第二季業績預測報告。KIS預測，SK海力士第二季收入達80.9萬億韓元，按季增長54%，按年大增264%；營業利潤60.4萬億韓元，按季增長61%，按年增長556%。

單看數字，業績增長仍相當強勁，但市場共識預期為65萬億韓元，KIS預測低於共識約8%，被市場解讀為預期過高。消息公布後，SK海力士股價一度跌逾10%，跌穿200萬韓元，較6月25日歷史高位回調約33%。

SemiAnalysis：DRAM現貨升幅足以支撐盈利

SemiAnalysis則認為，市場對KIS報告反應過度。該機構指出，儘管調整了定價方法，並注意到近期市場噪音，但其對SK海力士第二季DRAM業績的正面判斷維持不變。

SemiAnalysis預測，SK海力士第二季DRAM綜合ASP將按季增長約45%，DRAM業務營業利潤約55萬億韓元。報告認為，DRAM現貨價格約60%的按季升幅，足以支撐SK海力士整體盈利大幅上行；而HBM價格低單位數季度變動屬於穩定，並未構成明顯拖累。

SemiAnalysis同時強調，經過近期調整後，SK海力士及頭部存儲企業已成為半導體板塊中風險回報最吸引的選擇之一。

