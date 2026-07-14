Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星據報探討發行美國ADR SK海力士成功上市成誘因 惟晶片股波動或添變數

商業創科
更新時間：16:31 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:31 2026-07-14 HKT

據彭博報道，三星電子正初步研究發行美國預託證券（ADR）的可能性，並已與多間銀行進行初步討論。不過，消息指，三星尚未決定是否推進相關計劃，討論仍處非常早期階段，目前更偏向內部評估，而非已制定具體上市方案或委任銀行。

龐大業務組合或惹挑戰 

據悉，三星將把記憶體晶片股近期劇烈波動納入決策考慮。若最終推動美國上市，其龐大的業務組合，以及反覆出現的勞資糾紛，亦可能令交易架構更具挑戰。三星發言人拒絕置評。

報道指，三星過去亦曾考慮發行ADR，但最終未有推進。今次重新審視，主要受同業SK海力士成功在美上市刺激。SK海力士上周在美集資265億美元，成為歷來外國公司在美最大規模上市，反映投資者對AI基建核心供應鏈企業仍有需求，同時緩解市場對AI供應鏈估值過高的憂慮。

三星與SK海力士同屬全球記憶體晶片巨頭。受AI需求帶動，三星股價今年以來已累升約120%，市值升至逾1萬億美元；SK海力士同期升幅更達194%，市值約9,000億美元。

業績勝預期仍難滿足市場

不過，晶片股急升亦令市場期望大幅提高。上周三星初步業績雖然看似勝過市場預期，但股價仍顯著下跌，反映投資者對盈利增長要求已相當高，企業即使交出較佳數據，亦未必足以推動股價再上。

此外，市場亦關注新增產能陸續投產，可能緩和記憶體供應緊張，從而壓低價格及毛利率。上月，三星集團及SK集團表示，計劃各自興建兩座晶片廠，總投資額達800萬億韓元（約5,360億美元），以快速擴充產能應對需求增長。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
7小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
12小時前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
7小時前
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 女子與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
18歲女子誘騙4網友到荒郊洗劫 與的士司機分囚10年與4年半 男同黨頂證後囚7年
社會
5小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
7小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
7小時前
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現
生活百科
7小時前
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
19小時前