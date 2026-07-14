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利華料下半年收入好過上半年 彈藥充足續收購

商業創科
更新時間：16:20 2026-07-14 HKT
發佈時間：16:20 2026-07-14 HKT

服裝供應商利華控股（1346）主席司徒志仁表示，上半年收入增長24%，維持「每三年翻一番」的營業額目標。他預計，下半年收入增長將不低於上半年，而利潤率亦將較上半年顯著改善，因收購相關的整合成本已大致消化。

潛在收購目標20間

司徒志仁指，目前維持淨現金約2,700萬美元，作為「子彈」準備用於進一步收購，正同時物色約20間潛在收購目標，尤其關注歐洲如土耳其、南美等成衣製造地區，目標是將生產地由現時8個亞洲國家擴展至全球布局。他指，經濟越差越有利收購，因市道疲弱時更容易以合理價格買到公司，過去疫情期間一年半內便收購了5間公司。

AI縮短自動派單時間至7分鐘

平台化轉型方面，利華正將人手操作的派單及揀廠流程逐步轉為自動化及AI化，目標是建立服裝業的「Uber模式」。利華行政總裁William Tan指出，已建立包含全球10萬間工廠的資料庫，並自行研發產品資訊系統，以往需時3至4小時的工序，現時「可能10分鐘之內就可以做到」。他續稱，利華已進行AI自動派單實驗，最快7分鐘內完成派單，期望全面自動化後，增長速度可由「每三年翻一番」加快至「每年翻一番」甚至更多。

客戶轉向單量小、次數多模式

司徒志仁指出，該公司觀察到客戶下單模式正轉向「單量小、次數多」，品牌為減少庫存風險，傾向「賣得好再補貨」。William Tan補充，利華生產地已增至8個國家，中國佔比逾20%、越南約50%，關稅變化對其影響有限，因多國生產布局提供靈活性，毛利率近年維持27%至29%水平，不受經濟周期影響。

上半年多賺2% 中期息維持3仙

利華控股上半年收益按年增長23.8%至1.13億美元，純利增長1.8%至540萬美元。收益增長主要由收購澳洲運動服飾業務AAG所帶動，相關業務已成功併入該公司平台。中期股息維持每股3港仙。

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