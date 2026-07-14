軟銀孫正義轟反AI者「自討苦吃」如拒絕進化 預告2040年產值達46萬億美元

軟銀創辦人孫正義在年度軟銀世界大會上唱好AI，並批評反對AI的人等同「拒絕自身進化」。他預測，到2040年，AI將佔全球經濟產出約20%，即約46萬億美元，並創造相當於其一半的年度利潤。孫正義在一眾企業高層面前表示，批評AI就如同當年拒絕汽車和飛機一樣。他形容，「不喜歡AI的人，本質上是拒絕自己的進化」，又稱「譴責AI的人，是在自討苦吃」。

據《金融時報》報道，孫正義近年大舉押注AI，透過投資Arm、OpenAI及其他科技公司，積極參與AI革命。他亦希望軟銀在數據中心基礎設施、AI模型、晶片及機械人等領域建立影響力。

狠批日本商界態度保守

面對外界對AI影響就業的反彈，孫正義態度強硬。他特別批評態度保守的日本企業領袖，認為日本商界在互聯網時代未能創造新巨頭。他表示，若企業總裁沒有準備好在15年內利用AI成為業界領導者，就「應該扮演配偶角色」。他又稱，企業總裁最重要的，就是要說「AI、AI、AI」。

2040年需3太瓦數據中心

孫正義估計，到2040年全球將需要3太瓦數據中心，用以提供運算能力，支撐數以萬億計AI代理，以及數以十億計人形機械人。

根據國際能源署估計，3太瓦相當於目前全球已安裝發電容量約三分之一。孫正義認為，要達到相關電力供應，天然氣發電將是必要選項；長遠而言，核聚變則可取代天然氣。

OpenAI上市時間成市場憂慮

雖然孫正義持續高調押注AI，但投資者對軟銀集團槓桿上升，以及OpenAI上市可能延遲的風險愈來愈審慎。軟銀股價今年以來仍升約35%，但自6月高位後受壓，主要因市場憂慮OpenAI重磅IPO時間表。