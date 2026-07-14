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DSE放榜2026︱7-Eleven送考生免費即磨咖啡 14款產品限定優惠價

商業創科
更新時間：15:40 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:40 2026-07-14 HKT

7-Eleven宣布，於7月15日DSE放榜日為應屆考生打氣。當日早上7時至晚上11時59分期間，應屆DSE考生在設有7CAFÉ的香港7-Eleven分店，向店員出示學生證或DSE成績表，即可免費獲贈7CAFÉ即磨咖啡一杯，任何款式、冷熱均可。

7-Eleven表示，今年藉著45周年「梗繫我地」主題，於放榜日推「梗繫我在」行為，同多個港人喜愛的品牌設優惠，放榜日任何顧客購買指定14款人氣產品，即可享「梗繫互撐價」優惠，涵蓋飲品、零食、雪糕以至日常用品。

多位7-Eleven產品化身而成的角色組成應援團成員，為考生打氣。
多位7-Eleven產品化身而成的角色組成應援團成員，為考生打氣。

派3萬份《7仔好報》 設打氣專題

另外，7-Eleven特別推出《7仔好報》DSE特別號，合共印製及派發3萬份，並於DSE放榜日全港免費派發。該報收錄放榜日相關優惠資訊，同時亦特別加入多個為DSE考生而設的打氣內容及趣味專題，希望以輕鬆有趣的方式陪伴考生度過放榜日。

今年亦有多位7-Eleven人氣產品化身而成的可愛角色，組成「梗繫我在」應援團成員，透過《7仔好報》及短片，為考生打氣。

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