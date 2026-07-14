會財局報告顯示28%審計項目需重大改進 核數師匆促辭任案例減近半

會財局公布《2025/26年度查察報告》，過去一年會財局對39 間會計師事務所進行了定期查察，當中包括 25間公眾利益實體核數師完成的58個上市實體審計項目，審查的項目中有72%的項目被評為前三級，即良好、需要有限度改進及需要改進，表現與去年持平，至於第4級需要重大改進按年維持28%。會財局表示，接下來會提高新股的財務報告的查察比例。

會財局查察部主管劉建汝表示，過去兩年見，觀察到會計業界一直積極改善審計質素，如多數事務所已具備防止同類問題在後續年度重復發生的能力，同時事務所所亦普遍加強質量管理制度建設，包括優化合伙人問責機制，並主動參照會財局發佈的刊物與指引開展自我完善；審計項目層面，事務所與審計委員會之間的溝通增強等。

今年2月會財局緊跟證監會其後發布就首次公開招股審計項目增長的情况發出公開信，呼籲公眾利益實體核數師堅守審計質素及專業誠信。會財局行政總裁賴翠碧表示，局方這份公開信時，是面向全行業整體提出的質量要求，並非針對某一家事務所或某一隻IPO項目，主要出發點在於，面對近兩年IPO數量疊加本地2700多家上市公司的龐大審計基數，因此擔憂審計質素能否持續維持在高水平。她續指，高質量審改善不能僅靠一封信，所以查察團隊在日常工作中持續跟進事務所的實際執行情況，而在公開信發出後截至年度報告期間（截至今年3月底），沒有發現新股審計存在大規模或嚴重的問題。

賴翠碧還強調，半新股暴露出的審計問題已被納入會財局常規查察調查範圍。一旦相關個案由監管機構轉介會財局，局方均會啓動跟進與核查。

將提高新股查察比例

劉建汝補充指，會財局對IPO項目的查察監督，必須是 IPO 項目完成審計並上市才進行，對於尚在審批流程中的IPO，主要監管職責在港交所與證監會，接下來會局方提升2026至27年度會提升 IPO 項目的查察比例。

至於關於羅兵咸永道（PWC）的處罰和整改。賴指出，目前PWC正處於整改階段，正依據局方的整改要求推進各項措施。

另外，報告顯示，業界反洗錢合規意識與執行水平有所提升；核數師匆促辭任案例大幅減少，25年12月1日至26年3月31日期間僅36宗，較上年同期71宗明顯回落。報告指出，數穩健的管治框架對維護財務報告的完整性及確保高質素審計至關重要，該框架有助於在委任及續聘核數師時作出審慎決策，從而減少不必要的倉促更換核數師情況，避免對審計執行造成壓力，並減低對審計質素的不利影響。

孫德基：審計質素關乎市場信心及金融穩定

另外，會財局主席孫德基在會上再次強調，⾹港現時有超過2,700家上市公司，總市值約43萬億港元。截⾄今年7⽉，已有超過430宗IPO正在籌備中。⾦融業每天都有⼤量投資決策、融資安排、信貸評估和資產配置⼯作，⽽這⼀切，都建基於⼀個共同前提，市場相信企業披露的財務資料真實可靠，財務報表能真實⽽公允地反映企業的財務狀況。他續指，財務報表審計是資本市場的重要⽀柱，⽽審計質素和財務匯報公信⼒，直接關乎市場信⼼，亦影響⾦融體系穩定，⼀旦出現重⼤財務錯報或審計失當，便可能誤導投資決策、推⾼企業融資成本、削弱市場信⼼，甚⾄增加⾦融體系的系統性⾵險。