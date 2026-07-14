超大型雲企資本支出續增 野村：AI股回調健康

近期AI相關股價出現回調，野村大中華區半導體及科技分析師滕喆安指出，回調屬健康調整，市場需消化風險，現時仍未到達周期頂峰，因超大型雲端業者資本支出有望進一步增加並延伸至明年。

內地AI潛力大 利好基建供應鏈

野村中國科技及電訊行業分析師段冰表示，內地人工智能發展潛力龐大，投資規模仍追趕全球頂尖水平。他說，中國計劃未來五年投放二萬億元人民幣發展AI數據中心，建構自主完整的人工智能供應鏈。私營企業、大模型開發商及大型雲端企業正積極研發大語言模型，帶動AI訓練需求急增，利好整條基建供應鏈。

AI基建龍頭續搶佔全球市場份額

段冰表示，光通信、PCB（印刷電路板）及銅箔基板（CCL）行業受惠AI浪潮，國內企業已躋身全球領導者行列，高端光模塊龍頭市佔率逾五成。隨GPU等晶片技術趨精密，帶動PCB產品升級，預計今年下半年至明年，相關企業可透過技術升級及海外擴張提升盈利及毛利率。國產AI晶片供應逐步改善，大型互聯網企業加大投資，本土AI基建龍頭有望進一步搶佔全球市場份額。

機械人方面，大中華區先進製造業分析師樊楊指行業面臨中美競爭及供應鏈不明朗因素，雙方正推動量產，部分核心零件設計仍存變數。他說，內地企業寧願犧牲部分功能，換取更快量產及成本優勢搶佔銷量，惟盈利受影響。預計今年中國機械人出貨量可佔全球逾一成五。

存儲進入20年一遇擴產周期

存儲晶片方面，滕喆安指中國自給率遠低於需求，現時中國存儲晶片佔全球需求約20%至25%，惟本土供應僅佔一成，存在約15%供需缺口。受AI帶動，行業正式進入二十年一遇的擴產周期。過去二十年存儲行業資本開支佔營收比例維持25%至45%，今年已跌至15%的歷史低位。若要回復正常水平，本土龍頭企業必須在三年內將產能翻倍，才能應付市場缺口。

滕喆安補充，只要AI需求維持穩定，國內存儲廠商將持續加大資本開支，整條全球產業鏈均能受惠於中國存儲企業的大規模投資擴產。

