港人北上養老現爆炸增長 付150萬住低密度社區 72歲伯伯大讚職員「貼心過自己仔女」

香港人口持續老化，加上大灣區生活成本較低、交通日益便利，港人北上養老已從零星「試水」轉變為規模化剛需。由中國太平（966）投資營運的持續照料養老社區（CCRC）「木棉人家」，其總經理劉行作為北上養老趨勢變化的親歷者直言，2023年開業時僅1名香港長輩入住，至2025年下半年進入爆發增長，如今常住港人接近70位，相信下半年香港長者突破百人「板上釘釘」，未來社區內中港老人比例將大致持平。然而，有長者盛讚內地養老「估唔到咁好」之餘，亦受跨境轉帳不易等問題困擾，業界指出急需兩地政府進一步優化配套。

自費模式住戶佔8成

記者實地走訪木棉人家，社區內樓宇密度低而且低矮，周圍綠化環繞。走近園區活動樓，隱約傳來長者自行摸索鋼琴的叮咚聲響，棋牌室內的麻將更是專為長者而設的放大版本。劉行強調，木棉人家主打活力自理型長者，目前社區常住長者平均年齡79歲，當中不乏教授、退休公務員及醫生，普遍子女不在身邊，身體有基礎慢性病但毋須重度護理。

即睇「木棉人家」居住環境：

劉行介紹，木棉人家共可容納約400人，透過保單直付入住的門檻為150萬港元，自費入住月均費用較保單入住稍高，目前社區內八成長者是自費模式住戶。他透露，社區內48平方米的一居室包括服務費為9140元（人民幣，下同），85平方米的一房一廳單人收費為16060元，105平方米的兩房一廳單人收費20100元，雙人為22300元，具體價格視乎折扣而定，而港府亦對北上養老長者提供補貼。他指，集團未來有提價計劃，幅度在10%左右。

劉行認為，「養老服務沒甚麼高科技，但非常有技術含量」，當前社區內管家與長者的比例為1：6，為提供貼地的情感陪伴，暫未大規模引入機械人等高科技產品，而監測老人步伐等AI設備則即將推出。對於入住後因身體原因需要特殊護理的長者，社區亦可提供護理服務，可按次或按月收費，如單次協助沐浴收費為60元。劉行指，社區面向常住長者開設免費興趣班，種類覆蓋樂器、球類運動及智能手機教學等；長者有相關特長亦可自行開班授課。

「木棉人家」總經理劉行認為，「養老服務沒甚麼高科技，但非常有技術含量」。

港人養老看重醫護

今年72歲的港人李先生早年從事地產金融行業並移居加拿大，如今攜太太入住社區已一年有餘，其居住套間月租約1.2萬元，直言「性價比同香港完全冇得傾」，簽約前他曾與太太先後試住7間養老機構，比對位置、伙食、醫護、粵語服務等。他表示，港人養老最看重醫療配套，社區十分鐘車程直達祈福醫院，社區內工作人員「貼心程度勝過仔女」，且社區內香港長者之間已自發形成「長者社工小組」，是年輕管家難以取代的情感補充。

跨境支付配套有待改善

然而，跨境養老現實障礙依然不容忽視。李先生提到，跨境匯款、福利政策正困擾北上港人，如從香港匯款至內地繳費時，資金常會被銀行臨時截留，需要長者親自前往內地分行，耗時數小時填寫海量資料，前後折騰多日才能解凍入帳。他又指，有長者不清楚「生果金」等政策變動及要求，時常聽聞扣減津貼的情況發生，「幾千以至上萬蚊，對老人家好傷」，認為政府相關宣傳不足。

劉行坦言，跨境支付手續費高昂、內地醫療無法複製香港近乎免費的公營醫療、菲傭在內地無法從業，以及離世後遺體跨境運送的繁瑣程序，雖未動搖長者的決定，但卻是影響生活便利與體驗感受的關鍵細節，需要兩地政府進一步優化配套。他表示面對養老行業急速擴張的市場需求，太平集團正部署在其他大灣區城市提供服務，蛇口新項目預計2027年下半年開業，由舊酒店改造為市中心康養公寓，配合重度照護需要。

