快時尚巨頭Shein光輝不再 上月美國銷售跌13% 網站流量增長僅單位數

快時尚服裝平台Shein取得中國證監會批准，最快8月在香港上市，計劃集資約20億至30億美元（約156億至235億港元）。彭博引述消息報道，最終集資額仍取決於估值及投資者反應。路透亦報道，Shein預定本周四接受港交所上市聆訊。

這宗IPO距離落地再近一步，但Shein面對的市場環境已不如以往。彭博分析多家零售追蹤機構數據指出，Shein今年全球網站流量、應用程式下載量及美國銷售表現均出現停滯或進一步下跌。與此同時，通脹及較高燃油成本推高零售價格，消費者網購熱情降溫，或令Shein上市估值承受壓力。

曾兩度計劃美英上市皆失敗

Shein上周五獲中國證監會批准赴港上市，距離首次向港交所秘密遞表約一年。若今次成功掛牌，將代表Shein在美國及倫敦上市計劃先後受阻後，終於能轉戰香港公開市場上市。

據中國證監會上周文件披露，Shein計劃在香港發售最多3.416億股H股。彭博報道指，公司今次IPO可能集資約20億至30億美元，惟具體規模及時間仍可能改變。

估值曾高達1000億美元

Shein過去估值曾大幅高於目前市場討論水平。彭博早前報道，Shein在2022年估值一度達1,000億美元，2023年融資估值為660億美元。不過，投資者去年已向公司施壓，要求將上市估值下調至約300億美元。

估值壓力來自多項因素。彭博指出，關稅、來自拼多多旗下Temu的競爭，以及監管審查，均對Shein業務構成壓力。

網站流量增長跌至單位數

數據顯示，Shein增長速度正在放慢。Similarweb資料顯示，Shein全球網站流量增長由2025年下半年按年逾60%，放慢至今年初約30%，到6月更降至單位數增長。

應用程式下載量同樣轉弱。Apptopia數據顯示，截至5月止過去12個月，Shein全球應用程式下載量大部分時間錄得下跌，最大跌幅甚至達到約30%。

美國銷售6月跌13%

另外，Shein於美國市場亦見壓力。Bloomberg Second Measure根據美國信用卡及扣帳卡交易數據編製的資料顯示，Shein美國銷售額在截至6月止過去12個月大部分時間下跌，6月按年跌13%。

彭博指出，消費者對網購熱情降溫，部分原因是通脹及較高燃油成本推高零售價格。今年Amazon Prime Day期間，美國家庭支出亦下跌16%，反映品牌及商戶在成本上升及關稅不確定性下，難以提供大幅折扣。

Temu及亞馬遜加劇競爭

Shein同時面對Temu在美國及歐洲等主要市場的激烈競爭。Bloomberg Second Measure數據顯示，Temu在截至6月止過去12個月多次錄得美國銷售按年下跌，但4月至6月已恢復增長。亞馬遜（Amazon）表現則更為強勁，多數時間錄得高單位數至雙位數增長。