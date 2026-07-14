券商倡迪士尼放棄串流業務 料專注IP授權股價可升40%

富國證券周一（13日）表示，儘管迪士尼（DIS）股價多年來持續低迷，但放棄其串流影音業務或能扭轉頹勢，並估計此舉將使公司更專注於知識產權及體驗業務，進而可能帶動股價上漲約40%。同時機構亦給予迪士尼股票「加碼」評級，但將目標價從146美元下調至125美元，迪士尼昨日股價漲0.4%，收報96美元，將於下月公布第三季財報。

串流業務是主要元兇

報道指出，迪士尼股價在過去五年下跌近一半，同期標普500指數卻大漲逾70%。儘管串流服務相比傳統電視和電影院發行深受消費者歡迎，但分析師Steven Cahall指出，這對股東而言是不利的，甚至認為串流業務是表現落後的主要元兇，表示迪士尼不適合與Netflix及YouTube等高流量串流平台競爭，「其發行節奏是否足以應對長期用戶流失率，從而保證利潤率，仍是一個未知數。」

更應專注知識產權庫

此外，Cahall亦強調迪士尼與其經營自有平台，更應專注於授權其珍貴的知識產權庫，包括迪士尼動畫長片、彼思（Pixar）電影，及漫威（Marvel）與星球大戰（Star Wars）系列。

富國證券認為，在其他串流媒體服務商激烈爭奪熱門影片授權之際，迪士尼知識產權的價值日益凸顯，並預計，若迪士尼完全專注於內容而非發行，其年度授權收入可望超150億美元，相比2019年轉型串流媒體之前獲得的授權收入增長強勁。「即使迪士尼將片庫授權給競爭對手的全球串流平台上，其票房、體驗業務或品牌價值也不會受損。」