蘋果控告OpenAI竊密 或拖慢對手產品開發進度

據彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，蘋果（AAPL）上周對OpenAI提出訴訟， 指控其要求前蘋果員工透露未發布產品的機密資訊， 並認為蘋果可能在裁決前便已對OpenAI的招募與產品開發計劃造成壓力，損害其打造iPhone競爭對手的潛力。

可能重塑OpenAI工程文化

報道指，訴訟本身雖尚未有裁決，但指控本身與潛在調查可能使蘋果員工重新考慮離職，甚至僅是面試就可能面臨公司審查，減緩OpenAI的招募管道，同時指出訴訟也可能重塑OpenAI的工程文化，讓前員工不願討論先前工作，管理層也避免觸及蘋果機密，導致組織更加謹慎，加上新增的法律審查與合規程序，都將拖慢開發進度。

長期來看，若蘋果能證明OpenAI偷取其營業秘密，公司則可能被迫重新設計產品，類似蘋果與晶片新創Rivos的和解案例。不過，OpenAI短期內仍預計在今年宣布首款產品，並2027年發布。

供應鏈方面，古爾曼亦指出由於打造消費性裝置的供應商群體有限，且顧及蘋果的市場影響力，可能影響OpenAI的硬體布局。儘管OpenAI認爲公司擁有頂尖人才、法律資源及Ive和Tang Tan等前蘋果高層人脈，或能減輕部分衝擊，但訴訟已對公司造成難以擺脫的印象。