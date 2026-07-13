富途指內地存量客佔比13% 正逐步減少 監管整改無礙在港開店計劃

富途上月已根據監管要求，公布關於對存量投資者在中國內地的服務調整方案。富途證券董事總經理謝志堅表示，公司正按中證監要求有序推進合規存量客整改計劃，目前內地客戶佔比約13%，這一比例已將持續遞減，並強調「客戶有需求就會開實體店」，整改行動不會影響富途在港開實體店計劃。同日富途公布，旗下AI工具將會升級版，推出全新內置自研Agent「專家模式」。

富途遵循「客戶至上」原則處理內地存量客 有需求就會開新店

謝志堅表示，自去年5月起，富途已全面暫停為內地客戶開新賬戶，這是嚴格遵監管要求的合規行動，正如早前公司的業績公告目前公司內地存量客戶佔比已約13個百分點，且隨著兩年期合規整改的行動推進，這一比例將持續遞減，另外今次非法存量客戶的整改定性的屬於整個行業性問題，富途會遵循「客戶至上」的原則處理合規問題。

他續指，線下門店定位始終是香港投資者的實體互動聚點，只要本地用戶有線下服務需求，富途就會於當區開設實體店，增加投資者的黏性互動；加上香港本地市場仍有巨大潛力，去年日均成交額超2500億元，「市場個餅仍遠遠未做大」，因此對香港的資源的投放和研發的趨勢將會持續。他還強調，富途當前已在八個司法管轄區持牌運營，適行國際化策略，國際新增存量客戶亦持續遞增當中，並引述創始人李華早前回應，重申全年獲客目標未作下調。

富途新AI貫穿全鏈路 非簡單問答工具

富途新推出的牛牛AI「專家版」一個貫穿「信息一決策一執行」投資者全鏈路的 Al工具，將會數分鐘產出專家解讀，換言之，該AI不再是一個聊天機器人，而是一位全天候的行業專家，協助投資者作出更明智判斷。同時富途強調，用的隱私與資金安全的顧慮必須被嚴肅對待，因此，富途 AI 構建起多重安全防線，包括支持預設模擬環境確保策略先驗證後執行，密碼保護機制將AI 與實際交易嚴格隔離，端到端信息加密傳輸杜絕數據外洩風險。所有敏感數據本地化處理，確保客戶信息與交易環境在最高安全標準下運行。

富途AI 增長中心負責人姚文清表示，坦白而言，市場上不乏冠以 AI之名的投資工具，但絕大多數仍困於「問一句、答一句」初級形態的問答工具，面對複雜的跨市場、跨資產分析需求時力不從心，更不用說將洞察無縫轉化為實際交易。而富途AI此次升級，正是要終結這種淺層互動的時代，重新定義AI投資的邊界。

今年下半年優化新AI工具 縮短響應時間

姚文清續指，雖然顯示牛牛AI專家版回答提問需時數分鐘，響應耗時主要源於其需先充分理解用戶問題、拆解和研究計劃、分步執行驗證，並在每步後反思校准，以確保輸出達機構級深度報告水平。不過他透露，針對耗時需久的問題，富途已有優化計劃，計劃主要集中於以下方面，包括三方面一是升級智能規劃模塊，採用更小參數規模的自研模型提升推理速度；二是利用上下文壓縮技術，減小輸出長度；三是引入更智能模式，即根據用戶問題的複雜程度做不同應答路徑，並預期相關改進預計今年下半年陸續上線。