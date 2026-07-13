數碼港推數碼港OPC Hub 支援「一人公司」算力及雲端服務

數碼港宣布啟用專為「一人公司（OPC）」而設的創業基地「數碼港OPC Hub」，旨在提供算力及雲端資源以支援微型初創發展，同時成立「Web4.0與智能體安全聯盟」應對資安風險。

配合政府資助 使用AI超算中心最多九成補貼

配合政府30億元撥款的「人工智能資助計劃」，初創及合資格企業若使用數碼港AI超算中心，一般可獲定價最高七成的算力補貼，特殊情況下資助額可達九成。初創企業亦可申請每月低至1800元的超算中心短期測試資助。

鄭松岩：推動港成為Web 4.0樞紐

數碼港行政總裁鄭松岩指出，OPC模式不限於單一創辦人，亦涵蓋小型團隊，創業者現可利用AI工具處理研發、推廣及客服等日常營運工作。他指，在硬件及資源配套上，OPC Hub已與阿里雲、AWS及聯想等科技企業達成合作，進駐成員能以優惠價格獲取算力代幣及AI工具，並可透過數碼港現有網絡對接企業與投資者，推動香港成為全球Web 4.0樞紐。

初期招收數十家企業

在進駐規模上，鄭松岩指，目前未設固定目標，預期短期內先招收數十家公司進駐，及後擴展至100至200家，最終期望規模能達數百家。鄭松岩補充，該基地並非提供免費辦公空間，企業仍需自行承擔租金等營運開支。

在產品商業化方面，因應金融機構對系統應用的合規要求，數碼港聯同微軟、騰訊智安、360數字安全等逾30間網絡安全企業組成安全聯盟。聯盟成員會為進駐初創提供免費安全產品，協助掃描系統漏洞及監測權限隱患。