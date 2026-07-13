現代汽車工會今起罷工3天 促提高績效獎金 保證工作不會因AI和機械人消失

韓國最大汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor Company）今日（3日）發起為期3天的部份罷工，工會除了要求提高績效獎金外，並要求公司保證工作不會因AI和機械人而消失。

據彭博報道，工會計劃生產線員工將於本月13日至15日每日提前兩小時停工，並預期周四（16日）再度召開會議，討論下一步行動，同時持續與資方進行協商。

三星及SK海力士令訴求增加

報道指出，今年談判的最大爭議點，在於工會要求將績效獎金與前一年度合併淨利潤的30%掛鈎。雖然這項訴求長期以來被視為談判的開端，但在三星電子與SK海力士因最近從AI熱潮中獲得巨額利潤而向工人發放巨額獎金後，令該訴求獲得了更多支持。

據彭博報道，工會計劃生產線員工將於本月13日至15日每日提前兩小時停工，並預期周四（16日）再度召開會議，討論下一步行動，同時持續與資方進行協商。（資料圖片）

報道又指，現代汽車一直站在自動化和人形機械人興起的前端，並計劃於2028年在美國工廠部署其Atlas人形機械人，以用於大批量、重複性任務，例如組裝汽車零件，然後於2030年前將投入更複雜的組裝工作。

憂自動化導致工時減少

工會強烈要求管理層在使用Atlas機械人之前，透過正式談判來保障員工的收入，並建立全額月薪制度，以避免因自動化導致工時減少而造成收入損失。工會還要求將常規獎金從月薪的750%提高到800%，並將基本工資提高149,600韓元（約785港元）。同時，希望將退休年齡從60歲提高到65歲，以便延長工作年資。

在近期的談判中，現代汽車提出把基本工資上升至8.9萬韓元、一次性發放相當於薪資350%的績效獎金，外加1,000萬韓元，以及15股公司股份。但由於提議低於預期，工會拒絕了這項提議。