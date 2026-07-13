Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SHEIN在港IPO聆訊傳本周四進行 估值逾400億美元 最快第三季上市

商業創科
更新時間：17:56 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:56 2026-07-13 HKT

傳中國跨境快時尚巨頭希音（Shein）在港上市再有新進展，綜合外電消息指，希音計劃周四再港進行首次公開募股（IPO）聆訊，並最快今年第三季完成上市，此次上市希音的估值約400億至500億美元，相當於3136億元港元至3920億港元。希音上周已通過中證監境外發行上市備案，當中通知書顯示希音擬發行不超過3.42億股境外上市普通股。

傳希音計劃在9月或10月上市 最快周四進行IPO聆訊

《路透》引述兩位消息人士報道，希音計劃於周四在港交所舉行IPO聆訊，期間該公司需要回答港交所上市委員會成員提出的問題，一旦獲得港交所的批准，希音就可以著手進行投資者路演並啟動 IPO 的簿記建檔。 報道還指出，該公司可能計劃在9月或10月上市，目標估值為400億至500億美元。 

另外，據《華爾街日報》亦引述消息指，希音最快今年第三季完成上市，公司估值可能超過400億美元（約3,136億港元）。

計劃赴美英上市曾受阻

希音上市之路崎嶇，於2020年起準備赴美上市，直至2023年以保密方式向美國提交上市申請，有意尋求最多900億美元估值，過程中因資本市場動盪及俄烏戰爭而先後擱置上市計劃，加上始終中美監管機構不放行。其後希音未有放棄，於2024年轉為尋求英國上市，惟最終亦未能獲內地監管機構批准。希音最終擬來港上市，去年7月秘密向港交所遞交上市申請，最新於上周五已通過中證監的境外上市備案。
 

 

 

 

 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
01:06
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
8小時前
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
10小時前
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶搬遷1物震驚街坊？被指「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
公屋戶搬遷街坊見1物震驚：「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢
生活百科
5小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
9小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
10小時前
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
01:06
中年好聲音4｜大熱尤淑情遭瘋狂人身攻擊  網民數3宗罪缺觀眾緣？  周國豐批灑狗血獲讚
影視圈
3小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
3小時前