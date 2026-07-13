SHEIN在港IPO聆訊傳本周四進行 估值逾400億美元 最快第三季上市

傳中國跨境快時尚巨頭希音（Shein）在港上市再有新進展，綜合外電消息指，希音計劃周四再港進行首次公開募股（IPO）聆訊，並最快今年第三季完成上市，此次上市希音的估值約400億至500億美元，相當於3136億元港元至3920億港元。希音上周已通過中證監境外發行上市備案，當中通知書顯示希音擬發行不超過3.42億股境外上市普通股。

傳希音計劃在9月或10月上市 最快周四進行IPO聆訊

《路透》引述兩位消息人士報道，希音計劃於周四在港交所舉行IPO聆訊，期間該公司需要回答港交所上市委員會成員提出的問題，一旦獲得港交所的批准，希音就可以著手進行投資者路演並啟動 IPO 的簿記建檔。 報道還指出，該公司可能計劃在9月或10月上市，目標估值為400億至500億美元。

另外，據《華爾街日報》亦引述消息指，希音最快今年第三季完成上市，公司估值可能超過400億美元（約3,136億港元）。

計劃赴美英上市曾受阻

希音上市之路崎嶇，於2020年起準備赴美上市，直至2023年以保密方式向美國提交上市申請，有意尋求最多900億美元估值，過程中因資本市場動盪及俄烏戰爭而先後擱置上市計劃，加上始終中美監管機構不放行。其後希音未有放棄，於2024年轉為尋求英國上市，惟最終亦未能獲內地監管機構批准。希音最終擬來港上市，去年7月秘密向港交所遞交上市申請，最新於上周五已通過中證監的境外上市備案。

