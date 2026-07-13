SHEIN在港IPO傳獲中證監備案 估值逾400億美元 最快第三季上市

據《華爾街日報》引述消息報道，快時尚服裝品牌SHEIN在香港的IPO已獲中國證監會備案，消息指最快今年第三季完成上市，預計將在IPO中發行3.416億股H股，而公司估值可能超過400億美元（約3,120億港元）。

計劃赴美上市曾受阻

報道指出，距離SHEIN於去年夏天秘密向港交所提交IPO申請已過去一年時間。該公司最初計劃在美國上市，但由於美國對其在中國的供應鏈及勞工做法進行審查，該計劃在2024年受阻。

其後，SHEIN轉而尋求在倫敦上市，但最終未能獲得中國批准。知情人士透露，中國當局鼓勵公司在香港上市。而中國證監會上周五（10日）發佈公告表示，已收悉公司提交的境外發行上市備案材料，

此前，在2023年的一輪融資中，SHEIN的估值約為660億美元，但此後，來自Temu等對手的競爭加劇，加上持續的地緣政治不確定性，其估值一直呈下降趨勢。