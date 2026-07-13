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MTR Lab與港深創科園推「創投夥伴計劃」 物色AI及機械人等初企

商業創科
更新時間：18:09 2026-07-13 HKT
發佈時間：18:09 2026-07-13 HKT

港鐵（066）旗下MTR Lab與港深創科園公司宣布推出「創投伙伴計劃」，結合MTR Lab作為國際創新科技投資者的優勢，以及港深創科園的初創企業社群，協助新興科技公司擴展規模，涵蓋人工智能（AI）、新能源、新材料、微電子及機械人技術等領域。

推動全球創新科技投資

該計劃旨在推動全球創新科技投資，連接來自中國內地、香港、澳門、亞太地區、歐洲及北美的科技企業，共同探索投資機會、策略指導及商業合作夥伴關係。MTR Lab指，雙方已舉辦簡介會，促進與港深創科園初創企業社群的早期互動交流，並探討具備企業應用潛力的科技方案。

MTR Lab主要投資於智慧城市和可持續發展相關科技企業。首批參與計劃的港深創科園初創企業集中於AI、新能源、新材料、微電子及機械人領域，來自香港、中國內地、澳洲、加拿大及新加坡等地。

MTR Lab：合作不只資金支持

MTR Lab投資總管史晶表示，MTR Lab一直致力支持旗下投資組合公司加速規模化並拓展國際市場，是次合作不僅是資金支持，更結合MTR Lab的商業網絡與港深創科園的科技社群，為初創企業提供業務拓展機會，推動初創企業於大灣區及全球成長。

港深創科園公司生態系統發展總監周依萍指，是次合作突顯了港深創科園作為「超級聯繫人」的角色，為創科企業提供融資及概念驗證平台，並為河套合作區注入新動力，支持香港經濟高質量發展。

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