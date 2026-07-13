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台積電6月收入再創新高 按年增長68% 周四公佈第二季業績

商業創科
更新時間：16:14 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-13 HKT

台積電（TSM）今日（13日）公布截至6月底收入數據，受惠於AI需求強勁，第二季收入按年增長36%至1.27萬億（新台幣，下同），創歷史新高；若單計6月份，收入亦按年增長67.9%至4,426.8億元，按月則增長6.2%，同樣創歷史新高。以上半年計，台積電收入則達2.4萬億元，按年增長35.6%。

台積電原定於上周五發布6月收入數據，但因颱風巴威（Typhoon Bavi）影響，將發布時間延至本周一。此外，公司預計於周四（16日）公布第二季業績，屆時也將更新本季及今年剩餘時間的展望與計劃，包括全年收入目標、資本支出、美國設廠進度、2納米以下先進製程布局及CoWoS和CoPoS等封裝進展，同時市場亦普遍預期公司將再度交出亮眼成績。

第二季收入符合早前預期

台積電早前預估，第二季在領先製程技術需求強勁帶動下，收入可望達390億至402億美元，以平均匯率1美元兌新台幣31.7元計算，實際結果符合預期。公司指出，AI需求持續增長，支撐晶片穩健訂單的關鍵動力，並維持今年全年美元收入增長逾30%的展望。

公司董事長暨總裁魏哲家6月在股東會上表示，台積電正同步擴充美國與台灣產能，但台灣仍是公司最大生產基地，並強調半導體需求長期存在，台積電在技術、生產效率及客戶服務方面將持續保持世界第一，並對未來幾年營運前景表樂觀，預期公司將繼續穩健成長。

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